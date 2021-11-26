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Fransa, 7 Afrika ülkesinden gelenlerin girişini askıya aldı

#Koronavirüs#Nu Varyantı#Dünya
Fransa, 7 Afrika ülkesinden gelenlerin girişini askıya aldı

Fransa, Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19’un B.1.1.529 mutasyonu nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişini askıya aldı.

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Fransa, Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19’un B.1.1.529 mutasyonu nedeniyle en az 48 saat için Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini ülkelerinden gelenlerin girişlerini askıya aldı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Fransa, özellikle endişe verici korona virüsün yeni bir mutasyonu nedeniyle Güney Afrika da dahil olmak üzere 7 güney Afrika ülkesinden gelenleri askıya alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet, bu ülkelerden birinde son 14 gün içinde seyahat etmiş kişilerin en kısa sürede RT-PCR tarama testi yaptırması gerektiğini söyledi.

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#Koronavirüs#Nu Varyantı#Dünya

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