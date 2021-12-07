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Fransa, 5-11 yaş grubunu Covid-19’a karşı aşılamaya başlayacak

#Fransa#Koronavirüs#Dünya
Fransa, 5-11 yaş grubunu Covid-19’a karşı aşılamaya başlayacak

Fransa’da 15 Aralık’tan itibaren 5 ila 11 yaş arasında sağlık sorunları olan çocukların Covid-19’a karşı aşılanmaya başlayacağı açıklandı.

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Fransa’da Covid-19’a karşı aşılama yaşı düşürüldü. Fransa Başbakanı Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran, hükümetin Covid-19’a karşı aldığı yeni kısıtlayıcı önlemleri açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

Fransız hükümeti, 15 Aralık’tan itibaren 5-11 yaş grubunda sağlık sorunları olan çocukları Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile Covid-19’a karşı aşılamaya başlayacağı ifade edildi.

Fransa'da yaşları 5 ile 11 arasında değişen yaklaşık 6 milyon çocuk bulunduğu ve bu yaş grubunda aşırı kilolu veya ciddi sağlık sorunları olan 350 bin çocuk olduğu belirtildi.

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Okullarda sağlık protokolü 3. seviyeye yükseltilerek, 9 Aralık Perşembe gününden itibaren okulda öğrenciler ve personel için sınıf dışında da maske takmak zorunlu olacak. Evden çalışmayı mümkün kılan bütün iş yerlerini haftada en az 2 gün evden çalışma çağırısı yapıldı.

GECE KULÜPLERİ 4 HAFTALIĞINA KAPATILACAK

Başbakan Castex, Fransa'nın Noel'den önce gece kulüplerini 10 Aralık Cuma gününden itibaren önümüzdeki 4 hafta boyunca kapatılacağını ve Omicron mutasyonuyla mücadele kapsamında sosyal mesafe önlemlerini sıkılaştıracağını ancak sokağa çıkma yasaklarına gerek olmadığını açıkladı.

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Veran ise, Fransa’da Omicron vaka sayısının 25’e yükseldiğini aktardı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 252 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 928 bin 572'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 49 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 119 bin 506'e yükseldiği aktarıldı.

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