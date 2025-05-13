Françesko’nun ömrü yetmemişti: Papa Leo İznik’e gelecek

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Papa Françesko’nun 21 Nisan’da vefatının ardından 7-8 Mayıs’ta yapılan papalık seçiminde (Konklav) görevi devralan Papa Leo, ilk faaliyetlerinden birini, Konklav’ı takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan’da buluşarak gerçekleştirdi. Vatikan’da Papa. 6 Paulus Salonu’nda gazetecileri kabul eden Papa, dünya barışı ve diyaloğun geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi. “İletişimi önyargıdan, kinden, fanatizmden ve nefretten arındıralım; saldırganlıktan temizleyelim” diyen Papa Leo, “çatışmaları ve barış umutlarını, adaletsizlikleri ve yoksulluğu, daha iyi bir dünya için sessizce çalışan birçok insanın çabalarını anlatan ön saftaki kişiler” olarak tanımladığı gazetecilere, “Bu nedenle sizden, barışın iletişimini bilinçli ve cesurca seçmenizi rica ediyorum” dedi.

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‘HAZIRLANIYORUZ’

Bir gazetecinin, selefi Papa Françesko’nun İznik’e gitmek istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa Leo, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” yanıtını verdi. Birinci İznik Konsili, Hıristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Birinci İznik Konsili, Hıristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmiş, Hıristiyanlık tarihi açısından önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.