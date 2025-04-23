Françesko vasiyetine uygun defnedilecek: Papa’ya sade veda

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko’nun cenaze töreni, cumartesi günü saat 10.00’da Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda, on binlerce kişinin katılımıyla yapılacak. Papa’nın naaşı, konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi’nin şapeline yerleştirildi. Françesko, isteği üzerine sade bir şekilde yapılacak törenin ardından, 100 yılı aşkın bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk papa olacak. Üzerinde yalnızca ‘Franciscus’ yazan, süslenmemiş, sade bir mezarda yatacak.

ZİYARETE AÇILIYOR

Papa’nın tabutu bugün halkın saygılarını sunması için Casa Santa Marta Şapeli’nden Aziz Petrus Meydanı’na götürülecek. Cenaze alayı, Vatikan’ın Santa Marta ve İlk Roma Şehitler meydanlarından geçerek Aziz Peter Bazilikası’na varacak. Yine Papa’nın arzusu üzerine, açık tabut bazilikanın sıralarına bakacak şekilde, alçak bir noktada konumlandırılacak. Halk törenin yapılacağı cumartesi gününe kadar Papa’nın tabutunu ziyaret edebilecek.

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HAYIRSEVER ÖDEYECEK

Cumartesi sabahı, Kardinaller Koleji Dekanı Giovanni Battista Re’nin yöneteceği halka açık ayinle tören başlayacak. Ayinin ardından Papa’nın naaşı, vasiyetinde belirttiği üzere Roma’daki Azize Büyük Meryem Bazilikası’na götürülecek ve burada defnedilecek. Françesko, yüz yılı aşkın süredir Vatikan duvarlarının dışında gömülen ilk papa olacak. Sağlığında, “en sevdiği Meryem Ana ikonuna” ev sahipliği yapan ve her yurtdışı ziyaretinin ardından gidip dua ettiği Azize Meryem Bazilikası’na defnedilmek istediğini ifade etmişti. Önceki papalar genellikle iç içe geçmiş selvi, kurşun ve meşe tabutlarla gömülürken, Papa Françesko üzerinde yalnızca “Franciscus” yazılı olan, özel süslemelerden arındırılmış sade bir yeraltı mezarına gömülecek. Ayrıca vasiyetinde, cenaze masraflarının Kilise tarafından değil, adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından karşılanmasını talep etti. Vatikan, vasiyete uygun olarak bu hayırseverin kimliğini açıklamadı.

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ODASI MÜHÜRLENDİ

Ölümünün ilan edilmesinin ardından Papa’nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi. Yeni papa seçilene kadar Vatikan’ı 77 yaşındaki İrlandalı Kamerlengo (Papalık Makam Vekili) Kevin Farrell yönetecek. Vatikan’da yas süreci dokuz gün sürecek, yeni papanın seçimine ise 15 ila 20 gün içinde başlanacak. 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa, 23 Mart’ta taburcu edilmişti. Kardinal Farrell, 21 Nisan sabahı Françesko’nun yerel saatle 07.35’te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Papa’nın ölüm nedeni inme ve kalp yetmezliği olarak açıklanmıştı.

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O KEHANET YİNE GÜNDEMDE

900 yıllık bir kehanet yeniden gündeme geldi. İrlandalı başpiskopos St. Malachy’ye atfedilen ‘Papaların Kehaneti’ adlı bir kitaba göre, Françesko sonrasında Peter isimli ‘son Papa’ seçilecek. 2027’de ise Hz. İsa dünyaya inecek ve kıyamet kopacak. Ancak akademisyenler kehanetin o dönemdeki papalık seçimlerini etkilemek için iddia edildiğini söylüyor.

Vatikan, Papa Françesko’nun açık tabutu içinde, başında papalık cüppesi ve elinde tespihi ile kırmızı bir cüppe giydirilmiş görüntülerini yayınladı. Görüntüler, Papa’nın Vatikan’daki konutu Casa Santa Marta’nın şapelinde çekildi.

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DÜNYA LİDERLERİ TÖRENDE BULUŞACAK

PAPA’nın cenazesine dünya liderleri de dahil olmak üzere on binlerce kişinin katılması bekleniyor. 2023’te hayatını kaybeden Papa Benedict’in cenazesine yaklaşık 50 bin kişi katılırken, 2005’te John Paul’ün cenazesine yaklaşık 300 bin kişi katılmıştı. Katılımcılar arasında yeni papayı seçecek olan 135 kardinal de olacak. ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron törene katılacağını açıklayan ilk liderler oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Vatikan’a gideceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa da cenazede olacak. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier ile Başbakan Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Meloni ve Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva törene katılacaklarını duyurdu.