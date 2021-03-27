Fotoşop skandalı

Dünya yıldızı eleştiri yağmuruna tutulurken 28 yaşındaki TikTok kullanıcısı Amelia M. Goldie, Amerikan BuzzFeed’e yaptığı açıklamada, ilk gördüğünde bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak fotoğraf Madonna’nın resmi hesabında paylaşılınca durumun ciddiyetini fark ettiğini belirtti.

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