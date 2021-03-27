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Dünya
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fotoşop skandalı

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Fotoşop skandalı

AMERİKALI pop yıldızı Madonna, sosyal medyada albüm tanıtımı için yaptığı paylaşımda, yüzünü genç bir kadın hayranının vücuduna fotoşopladı.

Dünya yıldızı eleştiri yağmuruna tutulurken 28 yaşındaki TikTok kullanıcısı Amelia M. Goldie, Amerikan BuzzFeed’e yaptığı açıklamada, ilk gördüğünde bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak fotoğraf Madonna’nın resmi hesabında paylaşılınca durumun ciddiyetini fark ettiğini belirtti.

Fotoşop skandalı

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