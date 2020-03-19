Fotoğraftaki şüpheli

47 yaşındaki Elba, COVID-19 virüsünü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’dan kapmış olabileceğini ve aynı etkinlikte F1 pilotu Lewis Hamilton’ın da bulunduğunu söyledi. Eşi Sabrina’nın da kendisiyle birlikte olduğunu söyleyen ünlü aktör, eşinin test sonuçlarını beklediğini ve biraz gergin olduğunu belirtti.