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Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fotoğraftaki şüpheli

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Fotoğraftaki şüpheli
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İngiliz oyuncu İdris Elba, hastalığıyla ilgili bir video paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

47 yaşındaki Elba, COVID-19 virüsünü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’dan kapmış olabileceğini ve aynı etkinlikte F1 pilotu Lewis Hamilton’ın da bulunduğunu söyledi. Eşi Sabrina’nın da kendisiyle birlikte olduğunu söyleyen ünlü aktör, eşinin test sonuçlarını beklediğini ve biraz gergin olduğunu belirtti.

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