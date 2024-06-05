Fotoğraflarına bakanlar tuhaflığı fark ediyordu… Putin ölüm korkusuna yenik düştü: Kendi korumalarına bile güvenmiyor!

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The Moscow Times'ın haberinde yer alan iddiaya göre Putin halka açık etkinliklerde “gizli vücut zırhı” giymeye başladı.

Rus yetkililer The Moscow Times'a Putin'e güvenlik ekibinin bu önlemi tavsiye ettiğini söyledi.

HALKA AÇIK TÜM ETKİNLİKLERDE...

Gazete ise getiren haberini Putin'i bu etkinliklerde gören yetkililere dayandırarak duyurdu. Rus lider artık tüm açık hava etkinliklerinde çelik yelek giymeye başladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başladığı günden beri ABD, NATO ve AB'ye kafa tutan ve sürekli tehditler savuran Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi

Putin'in bu yılki Moskova Zafer Günü geçit törenine katılmasıyla ilgili olarak bir yetkili “Bu yıl 9 Mayıs'taki geçit töreni sırasında Putin açıkça gizli çelik yelek giyiyordu” dedi ancak bunun gerekli olduğuna inanmadığını da ekledi.

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Mart ayındaki seçimleri kazanan ve Rusya Devlet Başkanı olarak beşinci dönemine başlayan Putin, 9 Mayıs'taki Zafer Günü askeri geçit töreninde generalleri selamlarken görüldü.

TUHAF HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Videoda 71 yaşındaki Putin'in vücut hareketleri tuhaf görünüyordu ve birkaç kez sağ omzunun etrafında bir şeyleri ayarlamaya uğraştığı görüldü.

Vladimir Putin'in halka açık ve özellikle de açık alandaki tüm etkinliklerde "gizli" bir vücut zırhı giymeye başladığı, en büyük korkusunun suikasta kurban gitmek olduğu iddia ediliyor

Güvenlik danışmanı Jade Miller, The Moscow Times'a verdiği demeçte, “Putin'in üst vücut yapısı doğal görünmüyor ve omuzları oldukça geniş ve kare şeklinde, sırt ve kürek kemikleri şekilsiz görünüyor” dedi.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMAKTAN KORKUYOR

Miller “Profesyonel görüşüme göre, Putin geçit törenine katıldığı süre boyunca bir çeşit balistik koruma giyiyor” yorumunu yaptı.

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Rus gazetesine göre Putin 2023 yılında kurşun geçirmez yelek giymeye başladı. The Moscow Times'a konuşan yetkililer, Putin'in güvenlik ekibi olan Başkanlık Güvenlik Servisi'nin bu düzenlemeyi tavsiye ettiğini söyledi. Rus liderin özellikle 9 Mayıs'ta çekilen fotoğraf ve videolarında vücudunun tuhaf hali, özellikle omuz bölgesindeki fazlalıklar ve giyimiyle saklamaya çalıştığı bu sıkı güvenlik önlemi dikkat çekmişti

PARANOYAKÇA DAVRANIŞLARI YILLARDIR BİLİNİYOR

Putin'in suikasta uğramaktan korktuğuna dair haberler ilk kez ortaya çıkmıyor.

Eylül ayında Putin'in eski güvenlik görevlisi Vitaly Brizhaty, bağımsız Rus yayın kuruluşu TV Rain'e verdiği röportajda Putin'in bir zamanlar özel plajında suikastçılar olduğuna inandığı için silahlı dalgıçlar tuttuğunu söyledi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Ekvador'a iltica eden Brizhaty, Putin'in çamaşır makinesini korumalarından biri dışında kimsenin çalıştırmasına izin vermeyecek kadar paranoyak olduğunu söyledi. Putin'in paranoyaklığı öyle bir boyuta geldi ki çoğu zaman nerede olduğu konusunda kendi yakın korumalarına bile yanlış bilgi verilmeye başlandı

KENDİ KORUMALARINA BİLE...

Ancak Brizhaty'ye göre Putin korumalarına bile tam olarak güvenmiyor olabilir, zira Rus lider kendi güvenlik servisine nerede olduğu konusunda sık sık sahte bilgiler veriyor.