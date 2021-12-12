Fotoğraflar paylaşıldı, yer yerinden oynadı: Sığınmacılara ölüm tuzağı!

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İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Fransa’dan Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye sığınmak isteyen, düzensiz göçmenlerin kullanmak zorunda kaldığı son derece tehlikeli botların görsellerini paylaştı. NCA, bu deniz araçlarının insan kaçakçıları tarafından sığınmacılar için üretilen ‘ölüm tuzakları’ olduğunu vurguladı.

NCA, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri bindirdiği tehlikeli botların görsellerini paylaştı. Fransa’dan Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye sığınmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindirildiği botların altlarının, ince tahtadan yapılma olduğu ve deniz aracı olarak kullanılmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, sergilenen botlardan birinin tabanında kullanılan ince tahtanın ağırlığa dayanamayıp su aldığını, botun bazı yerlerinin koli bandıyla tutturulduğunu ve içindeki 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtti.



NCA açıklamasında “Son aylarda, bazen 10 metre uzunluğa kadar olan daha büyük şişme botların kullanılmasına yönelik bir eğilim görüldü. NCA, bu büyük gri veya siyah markasız araçların çoğunun ticari kullanımının çok az olduğuna veya hiç olmadığına ve insan kaçakçıları için özel olarak üretildiğine inanıyor” dendi.

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NE YAŞANMIŞTI?

Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Göçmen botunun batması sonucu ilk olarak 31 kişinin öldüğü duyurulsa da, Fransız yetkililer toplam ölü sayısını 27 olarak düzeltti.

Uluslararası Göç Örgütü, olayın Manş Denizi'nde veri toplamaya başladıkları 2014 yılından bu yana gerçekleşen en ölümlü olay olduğunu belirtti.

Fransa'nın kuzeyinde yayın yapan yerel Haber sitesi La Voix Du Nord, göçmen botuna büyük bir konteyner gemisinin çarptığını ve botun alabora olduğunu ileri sürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaşananlardan ötürü "dehşete kapıldığını" ifade etti ve İngiltere'nin insan kaçakçılığı çetelerini durdurmak için her şeyi yapacağını söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Fransa, Manş'ın mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" dedi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ölenler arasında beş kadın ve iki çocuğun da olduğunu duyurdu.

Darmanin, Belçika sınırında olayla ilgili olduğundan şüphelenilen 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Fransız ve İngiliz yetkililer, Manş Denizi'nde havada ve denizde arama kurtarma operasyonunu birlikte yürütüyor.



