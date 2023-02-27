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Fotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Bu acı tarif edilemez...

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#Mesut Hançer#Kahramanmaraş#Deprem
Fotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Bu acı tarif edilemez...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 17:10

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden kızının elini bir an olsun bırakmayan Mesut Hançer'in fotoğrafını çeken AFP muhabiri acılı babaya 3 hafta sonra Ankara'da ulaştı. Depremde annesi ve kardeşlerini de kaybettiğini belirten Hançer "Ama hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez." dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden bir gün sonra Fransız Haber ajansı AFP’nin fotomuhabiri Adem Altan, tüm dünyayı derinden etkileyecek bir fotoğraf çekti. Fotoğraf servis edildiği andan itibaren depremdeki acının bir simgesi haline geldi, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı.

Fotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Bu acı tarif edilemez...

ENKAZ ALTINDAKİ KIZININ ELİNİ BIRAKMADI

Hala akıllardan çıkmayan o fotoğrafta 49 yaşındaki Mesut Hançer, Kahramanmaraş'taki enkaz başında, hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutarken görülüyordu.

Fotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Bu acı tarif edilemez...

DEPREMDEN SONRA ANKARAYA TAŞINDI

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Deneyimli fotomuhabir binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketten yaklaşık üç hafta Mesut Hançer'e yeniden ulaştı.

Deprem sonrası bir iş adamının kendisine oturacağı bir daire vermesi ve bir televizyon kanalında iş teklifi sunması sonrası Ankara'ya taşınan acılı baba, kızının bir melek olarak resmedildiği tablo önünde yaşadıklarını anlattı.

Fotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Bu acı tarif edilemez...

"ELİNİ BIRAKAMADIM ÇÜNKÜ..."

Bir ressamın çizip bağışladığı tabloda baba kız tıpkı eski mutlu günlerdeki gibi yan yana görülüyor. Tek fark 15 yaşındaki Irmak'ın artık bir melek olması.

Oturma odasında asılı tabloyu eline alan baba o anları hatırlıyor ve "Elini bırakamadım çünkü kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Elini tuttum, saçlarını okşadım, yanaklarından öptüm" diyor.

Fotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Bu acı tarif edilemez...

ANNEMİ KARDEŞLERİMİ DE KAYBETTİM AMA BU ACI TARİF EDİLEMEZ

Hançer, AFP'ye 8 katlı apartmanın enkazı altında kaybettiği kızının yanı sıra annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de depremde kaybettiğini belirtti ve ekledi;

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"Ama hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez."

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#Mesut Hançer#Kahramanmaraş#Deprem

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