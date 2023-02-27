Fotoğrafı tüm dünyayı ağlatmıştı... Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Bu acı tarif edilemez...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden bir gün sonra Fransız Haber ajansı AFP’nin fotomuhabiri Adem Altan, tüm dünyayı derinden etkileyecek bir fotoğraf çekti. Fotoğraf servis edildiği andan itibaren depremdeki acının bir simgesi haline geldi, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı.



Hala akıllardan çıkmayan o fotoğrafta 49 yaşındaki Mesut Hançer, Kahramanmaraş'taki enkaz başında, hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutarken görülüyordu.



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Deneyimli fotomuhabir binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketten yaklaşık üç hafta Mesut Hançer'e yeniden ulaştı.

Deprem sonrası bir iş adamının kendisine oturacağı bir daire vermesi ve bir televizyon kanalında iş teklifi sunması sonrası Ankara'ya taşınan acılı baba, kızının bir melek olarak resmedildiği tablo önünde yaşadıklarını anlattı.



Bir ressamın çizip bağışladığı tabloda baba kız tıpkı eski mutlu günlerdeki gibi yan yana görülüyor. Tek fark 15 yaşındaki Irmak'ın artık bir melek olması.

Oturma odasında asılı tabloyu eline alan baba o anları hatırlıyor ve "Elini bırakamadım çünkü kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Elini tuttum, saçlarını okşadım, yanaklarından öptüm" diyor.



Hançer, AFP'ye 8 katlı apartmanın enkazı altında kaybettiği kızının yanı sıra annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de depremde kaybettiğini belirtti ve ekledi;

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"Ama hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez."

