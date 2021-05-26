Foto-finish’le dünyanın en zengini

Fransız lüks tüketim markası Moët Hennessy Louis Vuitton’un (LVMH) hisselerinde son aylarda yaşanan artışla birlikte şirketin piyasa değeri 320 milyar dolara çıktı. Portföyünde Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior ve Givenchy gibi 70’den fazla lüks marka bulunan LVMH’nin sahibi 72 yaşındaki Fransız işadamı Bernard Arnault’ın da serveti şirket hisselerindeki artışla birlikte 186.3 milyar dolara ulaştı. Mart 2020’de 76 milyar dolar seviyesinde serveti bulunan Arnault, kişisel servetini sadece 14 ayda 110 milyar doların üzerinde arttırmış oldu.

BEZOS 2. SIRAYA DÜŞTÜ

En zenginler listesinde uzun süre birinci sırada bulunan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 186 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Elektrikli otomotiv şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk 147 milyar dolarla üçüncü sırada bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 27 yıllık eşi Melinda Gates’ten boşanacağını açıklayan Microsoft’un kurucusu Bill Gates 126 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer alırken, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ise 115 milyar dolarla listenin beşinci basamağında bulunuyor.

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