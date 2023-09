Foreign Policy'den itiraf gibi analiz: Amerika'nın Ortadoğu'sunun Sonu!

Haberin Devamı

ABD'nin Ortadoğu'da izlediği politika uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde.

ABD merkezli Foreign Policy (FP) bu durumuna dikkat çekti ve 'Amerika'nın Ortadoğu'sunun Sonu' başlıklı bir analiz yayınladı.

Yazıda 'Bölgenin dört büyük ülkesi Washington'un güvenini yitirdi' denildi.

'50 yılı aşkın bir süredir ve özellikle 1979 İran devriminden bu yana, ABD'nin Orta Doğu'daki politikaları ve girişimleri dört farklı bölgesel sütunla karmaşık bir ilişkiler ağına dayanıyordu' diyen FP bu 4 ülkenin Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye ve Mısır olduğunun altını çizdi.

Hisham Melhem imzalı yazıda Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye ve Mısır'ın liderlerinin Washington'un temel çıkarlarını açıkça göz ardı ederek kendi yollarını çizdikleri belirtildi.

'Açıkça söylemek gerekirse, Amerika'nın Orta Doğu'daki dört geleneksel dayanağı artık güvenilemeyecek kadar kırılgandır' denilen yazıda değişen statükonun da ortaya çıkan bu durumda etkisi olduğu şu ifadeler ile vurgulandı;

'Bir zamanlar ABD ile bağları güçlendiren tarihsel faktörler de ortadan kalktı. Bölge ülkeleri için tehdit oluşturan Sovyetler Birliği artık yok.'

Artık bölgeye yönelik bir tehdit bulunmadığına vurgu yapan FP 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Muhammed bin Salman ve Erdoğan ile bu liderlerin Biden'la olduğundan daha sıcak kişisel ilişkilere sahip' değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL BASINI BM ZİRVESİNİ İŞARET ETTİ

İsrail ile Türkiye arasındaki buzlar erimeye devam ediyor. Karşılıklı atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ederken. İki liderin ne zaman görüşeceği bir süredir merakla bekleniyordu.

İsrail basını sağlık nedenlerinden dolayı Türkiye ziyaretini iptal eden Netanyahu'nun BM zirvesinde Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.



The Times of Israel iki liderin önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak zirvede bir araya geleceklerini yazdı.

NETANYAHU'NUN TÜRKİYE PLANI

Londra'da yayın yapan Suudi Arabistan merkezli Asharq Al-Awsat İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye planını yazmıştı.

Suudi gazete 'Netanyahu Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Gaz Boru Hattı Ulaştırmayı Düşünüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmış, Netanyahu'nun bakanlık yetkililerine İsrail'in mevcut gaz ihracatına alternatifleri incelemesi talimatı verdiğini aktarmıştı.

'Göz önünde bulundurulan seçeneklerden biri, Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğal gaz sahası Leviathan'a kadar bir su altı boru hattının inşa edilmesi.' diyen Suudi gazete söz konusu plan kapsamında gaz Türkiye'ye, ardından da Güney Avrupa ülkelerine yönlendirileceğini yazmıştı.