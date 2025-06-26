Fordo’ya ne olduğundan ABD emin değil! Trump: Yok ettik, Pentagon: Hasar az

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ULUSLARARASI diplomaside alışılmadık tarzıyla büyük eylemlerle ilgili ani karar değiştiren ve kamuoyuyla çok fazla çelişkili bilgi paylaşan ABD Başkanı Donald Trump sık sık kabinesindeki isimler ve diğer ABD’li üst düzey yetkililerle çelişiyor. Trump’ın bu defa da tüm dünyanın nefesini tutarak şahitlik ettiği ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısıyla ilgili yaptığı “Hepsini yok ettik” değerlendirmesi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tespitleriyle ters düştü. Amerikan CNN ve New York Times’ın ulaştığı Pentagon raporuna göre ABD’nin saldırıları İran’ın nükleer kapasitesine yalnızca birkaç ayda telafi edilebilecek kadar zarar verdi. Trump ve Beyaz Saray ise CNN ile NYT’yi “karalama yapmakla” suçladı.

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‘BİRKAÇ AY GECİKTİRİR’

Geçen pazar gecesi havalanan Amerikan B-2 bombardıman uçakları İran’ın Natanz, İsfahan ve yerin yaklaşık 90 metre altında olduğu düşünülen Fordo nükleer tesislerini 13 tonluk MOP bombalarıyla hedef almıştı. Trump bombardımandan bu yana tesislerin tamamen yok edildiğini söylese de Amerikan basınına yansıyan Pentagon raporları ise durumun farklı olduğuna işaret ediyor.

Pentagon’a bağlı Savunma İstihbarat Ajansı’nın ön değerlendirmesi, İran nükleer programının çekirdek unsurlarının yok edilmediği ve Tahran yönetiminin nükleer programını birkaç aylık süre içinde tekrar işler hale gelebileceği yönünde. İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirdiği 400 kilogramlık uranyumun akıbetinin belirsiz olduğuna dikkat çekilen raporda, zenginleştirme işlemi için kullanılan santrifüjlerin de büyük oranda “zarar görmediği” belirtiliyor.

‘YALAN HABER VE KARALAMA’

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bu haberlerin “tarihin en başarılı askeri operasyonlarından birini lekelemek” için yapıldığını söyledi ve “İran’daki nükleer tesislerin tamamen yok olduğu” savını yineledi ve haberi yapan CNN muhabiri Natasha Bertrand’ın işten çıkarılmasını talep ettiğini yazdı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de X hesabından haberlere yansıyan değerlendirmenin “tamamen yanlış” olduğunu belirterek, “Yüksek gizlilik derecesinde olan bu rapor istihbarattan isimsiz ve alt seviyede görev yapan bir zavallı tarafından sızdırıldı” ifadelerini paylaştı.

NATO zirvesi için Lahey’de bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu raporun “güvenilirliği düşük bir ön değerlendirme olduğunu” vurgulayarak, raporun sızdırılmasının arkasında siyasi amaçlar olduğunu ve sızdıran kişinin kimliğini tespit etmek için FBI tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

CIA: TESİSLER CİDDİ HASAR GÖRDÜ

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Bu arada Trump ve Beyaz Saray’a dün ABD İstihbaratı CIA direktörü John Ratcliffe de katıldı ve tesislerin ciddi oranda zarar gördüğünü açıkladı. Trump’ın Ortadoğu Özel temsilcisi Steve Witkoff da sızıntıyı “vatan hainliği” olarak tanımladı. Trump konuyla ilgili değerlendirmelerine Lahey’deki NATO zirvesinde de devam etti.

İran tesislerine yönelik saldırıları 2’nci Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombalarına benzeten Trump, “Hiroşima ve Nagazaki’yi örnek vermek istemiyorum ama (bu saldırı) temelde aynı işe yaradı. Savaşı bitirdi” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İsrail’in Fordo nükleer tesisine saldırılardan sonra istihbarat ajanları yollayarak kontrol ettiğini ve tesisin “tamamen ortadan kaldırıldığını” söylediklerini kaydetti. İsrailli güvenlik kaynakları, Trump’ın sözünü ettiği gibi bir istihbarat operasyonundan haberdar olmadıklarını aktardı.

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‘İRAN’I BOMBALA’ ŞARKISINI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran’a saldırılarla ilgili tuhaf bir paylaşım da yaptı. B-2 bombardıman uçaklarının yer aldığı bir videonun arka planında Vince Vance ve The Valiants’ın 1980’de çıkardığı “İran’ı bombala” şarkısı çaldı. Şarkıda, “İran’ı bombala. Haydi bir duruş sergileyelim. İran’ı bombala. Ülkemiz bir hisse kapıldı. Gerçekten zirveye ulaştı öfke, İran’ı bombala” sözlerinin yanı sıra “(İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah’a söyleyin, ‘Seni tabuta koyacağız!’” gibi ifadeler yer alıyor.

İSRAİL: BİRKAÇ YIL GERİLETTİK

İsrail ordu sözcülerinden Tuğgeneral Effie Defrin de dün yayınladığı basın açıklamasında, operasyonun nihai sonuçlarını belirlemek için “çok erken olduğunu” söyledi. Defrin, “İran’ın nükleer programına ve balistik füze programına birkaç yıl gecikmeye neden olacak ölçüde darbe vurduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

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İRAN: TESİSLER AĞIR HASARLI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Al Jazeera English’e yaptığı açıklamada, İsrail ile 12 gün süren savaş sırasında ABD ve İsrail saldırılarında İran’ın nükleer tesislerinin “ağır hasar gördüğünü” söyledi. Bekayi, “Nükleer tesislerimiz ağır hasar gördü, bu kesin, çünkü İsrailli ve Amerikalı saldırganlar tarafından defalarca saldırıya uğradı” dedi.

SICAK BÖLGEDE GÜNDEM YOĞUN

İsrail-İran savaşı 12 gün sonra sona ererken bölgedeki tansiyon yüksek bir şekilde seyretmeye devam ediyor. İşte bölgeden gelen son gelişmeler.

NETANYAHU’DAN İRAN’A TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesle son bulan saldırılarında İran’ın nükleer programına son verdiklerini iddia etti. Başbakan Netanyahu, X hesabından paylaştığı mesajda, İran’a nükleer programını sürdürmesi halinde tekrar saldıracakları tehdidinde bulundu. Netanyahu, “İran nükleer silaha sahip olamayacak” ifadesini kullandı.

İRAN: ‘DİPLOMASİYE YAKINIZ’

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail ve ABD’nin İran’ı sözde “koşulsuz teslimiyete zorlayacağı” ve nükleer programından tamamen vazgeçireceği yönündeki beklentilerinin başarısız olduğunu belirterek, “Bugün diplomasiye her zamankinden daha yakınız” dedi. Öte yandan NATO Liderler Zirvesi için Lahey’de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Tarihi bir ateşkes sağladık. İran’a mükemmel bir operasyon yaptık. İran’la önümüzdeki hafta konuşacağım. Belki bir anlaşma yapabiliriz” dedi.

NÜKLEER İŞBİRLİĞİ ASKIYA MI ALINACAK

İran Meclisi’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, “İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerimizin güvenliği tam olarak sağlanana kadar, UAEA ile iş birliğini askıya alıyor. Saldırıyı en ufak bir şekilde bile kınamayı reddeden Ajans, uluslararası güvenilirliğini zedeledi” dedi. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İran Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayı gerekiyor.

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O KOMUTAN MEĞERSE ÖLMEMİŞ

İsrail’in 13 Haziran’daki saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin Tahran’da düzenlenen gösterilere katıldığı görüldü. İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail saldırısında Kaani’nin de öldüğünü duyurmuştu.

GENERALLER İÇİN TOPLU CENAZE

İran’ın resmi medyası, 12 gün süren savaş sırasında öldürülen üst düzey askeri komutanlar ve üst düzey bilim insanları için Cumartesi günü başkent Tahran’da devlet töreni düzenleyeceğini bildirdi. Öte yandan İsrail’in geçen hafta İran’a düzenlediği saldırılarda yaralanan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Şadmani’nin hayatını kaybettiği doğrulandı.

İRAN’DA 3 İDAM 700 TUTUKLAMA

İran’da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bir gün sonra İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan üç kişi idam edildi. Diğer yandan Tahran yönetimi, son 12 gün içerisinde İsrail adına casusluk yaptığından şüphelenilen en az 700 kişinin tutuklandığını bildirdi.

HAVA SAHASI AÇILDI

İran’ın doğu ve güneydoğusunda hava sahasının dün uçuşlara yeniden açıldığı bildirildi.