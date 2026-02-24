×
HABERLERDünya Haberleri

Forbes dergisinden çaprıcı analiz: Yeni omurgada Türkiye detayı dikkat çekti... 'En güvenilir'

Forbes dergisinden çaprıcı analiz: Yeni omurgada Türkiye detayı dikkat çekti... En güvenilir
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Gazze'nin kalkındırılması için oluşturulan Barış Kurulu'nu mercek altına aldı. Forbes, Barış Kurulu'nda yer alan Türkiye'nin, yeni küresel ticaret yollarında kritik rol oynayabileceğini belirtti.

Gazze'nin yeniden inşası için oluşturulan Barış Kurulu, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. ABD'de gerçekleşen toplantı, uluslararası ticaret ve diplomaside yaşanan dönüşümü gözler önüne serdi.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, üye olarak toplantıya katılan ülkeler ile ABD arasındaki bağları güçlendirdi. Diğer bir yandan ABD'nin müttefiki olan bazı ülkelerin sürece mesafeli davranması dikkat çekti.

Forbes dergisinden çaprıcı analiz: Yeni omurgada Türkiye detayı dikkat çekti... En güvenilir

"Avrasya'nın Lojistik Devrimi ve Barış Kurulu" başlıklı habere göre, toplantıda öne çıkan ülkeler arasında, enerji ve doğal kaynak açısından zengin ya da yeni küresel ticaret yollarında kritik rol oynayabilecek devletler yer aldı.

ABD'nin dünya çapında iş yapma biçimini büyük ölçüde etkileyeceği belirtilen haberde Türkiye, Avrasya lojistik ve havacılık ağında kritik bir merkez olarak öne çıktığı vurgulandı. 

YENİ TİCARET OMURGASINDA TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Çin’i Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayan Orta Koridor, son yıllarda hızla büyüyen en iddialı proje olarak dikkat çekti.

Forbes dergisinden çaprıcı analiz: Yeni omurgada Türkiye detayı dikkat çekti... En güvenilir

Taşımacılık süresini yaklaşık 18 güne kadar düşürüne bu hat, bazı sevkiyatları 11-13 gün içinde tamamlanabilmesine olanak sağladı. Bu hat, deniz yoluna kıyasla 15 ila 30 gün arasında avantaj sağladı ve elektronik, otomotiv, moda ve ilaç gibi yüksek değerli sektörler için kritik avantaja olanak tanıdı.

Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan Türkiye'ye ilişkin haberde, "Orta Asya'ya giriş ve çıkış yapan ticari ve kargo havacılığının büyük bir kısmı bugün Türkiye üzerinden yönlendirilmek zorunda çünkü Türkiye en güvenilir bağlantıları sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Forbes dergisinden çaprıcı analiz: Yeni omurgada Türkiye detayı dikkat çekti... En güvenilir

Türkiye'nin "havacılık, bakım, eğitim ve altyapı alanlarında sunduğu gelişmiş sistemleri sayesinde bölgesel bağlantıların merkezinde yer aldığı ve Orta Asya’nın küresel ticarete entegrasyonunda kilit rol oynadığı kaydedildi.

Haberde Türkiye'nin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler ile birlikte havacılık üzerinden küresel bağlantılarını güçlendirdiği belirtildi.

