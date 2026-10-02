Flydubai uçağında felaketi önleyen pilot saldırı anlarını anlattı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Flydubai'in Tel Aviv'e giden FZ 1073 sefer sayılı uçağında çarşamba günü meydana gelen olayda, kaptan pilot Smit Machchhar yardımcı pilotunun saldırısına maruz kaldı. Machchhar, saldırı sırasında ağır yaralandı ancak mücadeleyi bırakmadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile cuma günü görüntülü görüşen Machchhar, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Machchhar, Modi ile konuşmasında, kendisi yerdeyken uçağın düştüğünü fark ettiğini belirterek, "O anda hayatım için savaşıyordum. O kadar ağır yaralanmıştım ki yere düşmüştüm. O anda ayağa kalkamazsam ne olur diye düşünüyordum. Ve o anda anladım. Kendime 'Son bir hamle, Smit! Sadece yap. Kapı hemen orada' dedim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kaptan pilot Smit Machchhar

Kaptan pilot, "(Yardımcı pilot) Yere düştüğüm anda bile beni dövüyordu. Sonra kapıyı açtım ve herkes (kokpite) geldi" diyerek, yolcuların saldırganı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Machchhar, "Bunu kendi hayatım için yapıyordum ama aynı zamanda herkesin ölmesine izin veremeyeceğimi biliyordum" diye konuştu.

Machchhar ve Modi'nin görüntülü konuşması

MODI'DEN SALDIRIYI ÖNLEYEN PİLOTA TEBRİK MESAJI

Hindistan Başbakanı Modi, görüşmede Machchhar'ın kahramanlığını överek, "Cesaretiniz, sabrınız ve hızlı düşünceniz birçok insanın hayatını kurtardı. Siz ölüm kalım savaşı veriyordunuz" dedi.

Machchhar, Abu Dabi'deki bir hastanede tedavi görüyor. Yaralı pilot, ilk olarak Suudi Arabistan'da tedavi edilmişti. Uçak olay sırasında Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. İki çocuk babası olan Machchhar'ın çok fazla kan kaybettiği ve ağır yaralandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Uçaktaki yolculardan diş hekimi Shota Musaev, Machchhar'ın durumunun ciddi göründüğünü ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Machchhar'ın cesaretinin "11 Eylül benzeri bir felaketi önlediğini" söyledi. Machchhar, Modi ile görüşmesinde duygusal anlar yaşadı ve telefonda ağladığı için özür diledi.

Flydubai uçağından kurtulan yolcular

'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'

Machchhar, kızının hastanede kendisini ziyarete geldiğini ancak durumunu görünce korktuğunu ifade etti. İki yaşındaki oğlunun ise henüz kendisini göremediğini belirtti. Machchhar, 2025'te Bona-Fide Banter podcast'ine verdiği demeçte, tekstil işiyle uğraşan bir ailede doğduğunu ve pilotluğun "çocukluk hayali" olmadığını kaydetmişti.

Haberin Devamı

Modi ile görüşmesinde Machchhar, "Beni aradığınız için gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Bundan önce gurur duymuyordum ama şimdi duyuyorum" dedi.

Machchhar'ın eşi Sonal Machchhar, ailesinin kendisine olayı henüz soramadığını kaydederek, "Ona olayın travmasını yeniden yaşatmak istemiyoruz. Tamamen iyileşmesini istiyoruz ve eminim ki konuşabilecek duruma geldiğinde olayın nasıl geliştiğini herkesle paylaşacaktır" dedi.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Uçağın yardımcı pilotu ve Machchhar'a saldırdığı öne sürülen kişi, uçağın indiği Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) nakledildi ve burada açılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Üst düzey bir BAE yetkilisi cuma günü yaşananları "tehlikeli bir terör eylemi" diye niteledi. BAE Devlet Başkanlığı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, soruşturmacıların olayın gerçeklerini ortaya koymaya çalıştığı bir dönemde komplo teorilerine karşı uyarı yaptı.

Haberin Devamı

Saldırganın Umman vatandaşı olduğu belirtildi. Umman ve İsrail'in resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor ve Ummanlı pilotun İsrail'e uçuş iznini nasıl aldığı henüz netlik kazanmadı. Yetkililer yardımcı pilotun kimliğini açıklamadı. Saldırganın motivasyonu ya da çatışmada kullandığı silah da doğrulanmadı.

İRAN BAĞLANTISI İDDİASI

Netanyahu saldırı aletinin bir bıçak veya balta olabileceğini belirtmişti. İsrail Başbakanı, saldırganın "radikal telkinlere" maruz kaldığını öne sürerek İran ya da başka bir bağlantısı olup olmadığını söylemek için erken olduğunu sözlerine eklemişti. Netanyahu, saldırganın intihar eğiliminde olduğunu ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildikten sonra "Beni öldürün" diye bağırdığını aktarmıştı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü yaptığı açıklamada pilotun İran'la bağlantılı olabileceğini iddia etmiş ancak ayrıntı vermemişti.

'NETANYAHU PAY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR'

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberinde, Netanyahu’nun, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai yolcu uçağında sivillerin engellediği ileri sürülen saldırı girişiminden yaklaşan seçimler öncesinde "kendisine pay çıkarmaya çalıştığı" ve olay öncesindeki açıklamalarıyla büyük bir çelişkiye düştüğü bildirildi. Haberde Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olayda erken uyarı mekanizmaları, güvenlik kontrolleri ve istihbaratın çöktüğüne dikkat çekildi.

Uçaktaki yolcuların kokpite müdahale ederek uçağı düşmekten kurtardığı öne sürülen haberde, Netanyahu'nun ise gelişmeleri hızla kendi lehine çevirme arayışına girdiği vurgulandı. Saldırıdan bir gün önce F-15 savaş uçaklarının önünde poz vererek düşmanların seçimleri sabote edeceğine yönelik abartılı ve somut dayanaktan yoksun uyarılarda bulunan Netanyahu'nun, kamuoyunda kafa karışıklığına ve muhalefetin sert eleştirilerine hedef olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun Flydubai uçağındaki bir yolcuyla görüşmesi

YOLCULARLA POZ VERDİ

İsrailli gazete, seçim arifesinde kurtulan yolcularla fotoğraf çektirerek vitrine çıkan Netanyahu'nun, olumlu tablolarda en ön safta yer alırken kriz ve acı yaşanan durumlarda sorumluluk almaktan kaçındığı vurgulandı. Gazetenin haberinde ayrıca, hükümetin saldırıyı doğrudan İran’la ilişkilendirme çabalarının ise İsrail istihbaratı tarafından kanıt ve mantıktan yoksun bulunarak boşa çıkarıldığı belirtildi.

AĞIR BEDEL ÖDETME TEHDİDİ

Netanyahu, yayımladığı video mesajında, çarşamba günü Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki olaya ilişkin konuştu. Netanyahu, Flydubai uçağının Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kaldığı olaya ilişkin pilotun tek başına hareket edip etmediğini anlamaya çalıştıklarını ifade ederek olayın ardındakilere ağır bedel ödeteceklerini kaydetti.

Netanyahu, "(Pilotun) birileri tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse çok ağır bir bedel ödeyecek" açıklamasını yaptı.

Tablonun "günden güne netleştiğini ve 11 Eylül benzeri bir saldırının önlendiğini" savunan Netanyahu, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen pilotun uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını öne sürdü.