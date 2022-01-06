Flurona'da son durum: Vaka sayısı artıyor! Bu semptomlara dikkat

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Dünya, yeni bir pandemi dalgasının ortasındayken bir yandan da Flurona paniğine sahne oluyor.

Grip ile koronavirüsün aynı anda aynı kişiyi enfekte etmesine verilen hastalık yayılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ilk olarak İsrail'de hamile bir kadında görülen Flurona son olarak ABD'nin Los Angeles kentinde görüldü.

Söz konusu hastanın tatil için Meksika, Cabo San Lucas'ta bulunan ve buradan ABD'ye dönen bir çocuk olduğu açıklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, çocuğun hastaneye kaldırılmasına gerek olmadı ve test edildikten sonra ebeveynleriyle birlikte eve gönderildi.

Los Angeles sağlık yetkilileri ise Flurona vakası hakkında henüz yorum yapmadı.

Boston'daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'ndeki Viroloji ve Aşı Araştırmaları Merkezi direktörü Dr. Dan Barouch, iki virüsün de yaygın olduğunun altını çizdi ve 'Bazı kişilerin aynı anda enfekte olması beklenmedik değil' dedi.

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FLURONA TEHLİKELİ Mİ?

Peki Flurona ne kadar tehlikeli bir hastalık? Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde Hastane Epidemiyolojisi direktörü Dr. Jonathan Grein bu soruya şu yanıtı verdi;

'Açıkçası bir yerine iki virüsle enfekte olmak iyi bir şey değil. Ancak bunun özellikle kötü bir kombinasyon olduğuna dair net bir gösterge bulunmuyor.'

FLURONA SEMPTOMLARI NELER?

Koronavirüs ve gribin aynı anda enfeksiyonu ile ortaya çıkan hastalığın semptomları da bu virüslerde görülenler ile aynı.

Uzmanlar bu iki virüs kas ve vücut ağrıları ile birlikte ateş, öksürük, yorgunluk, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi semptomlara neden olabileceğini belirtiyor.

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'İKİ AŞIYI DA OLUN' UYARISI

Uzmanlar Grip ve Kovid-19'un aynı anda dolaşımda olması nedeniyle iki virüse karşı aşı yaptırın uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar ayrıca kalabalık alanlarda maske takarak ve ellerinizi yıkayarak her iki virüsle de ciddi şekilde hastalanma riskini minimuma indirilebileceğinin altını çiziyor.