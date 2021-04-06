Floyd'un öldürülmesi davasında Polis Şefi konuştu

Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada tanık kürsüsüne ilk olarak, olaydan sonra kaldırıldığı hastanede Floyd'a son tedaviyi yapıp resmen öldüğünü duyuran Dr. Bradford Wankhede Lagenfeld çağrıldı.

Lagenfeld, mahkemeye Floyd'un hastaneye getirildiğinde nefes alamadığını belirterek, 30 dakika boyunca kalbinin tekrar çalışması için uğraştıklarını ancak o aşamada "hayata dönmesinin" mümkün olmadığını anlattı.

Savcılığın, otopsi raporunda "kalp ve ciğerlerinin fonksiyonlarının durması" şeklinde belirtilen ölüm sebebine rağmen kendisinin ne düşündüğünü sorması üzerine Lagenfeld, Floyd'un "asfeksi" denilen oksijen yetersizliğinden öldüğüne inandığını kaydetti.

"UYGULANAN KUVVET DURMALIYDI"

Mahkemede tanık kürsüsüne çağırılan Minneapolis Polis Departmanı Şefi Medaria Arradondo, Chauvin'in Floyd'un ensesine uyguladığı kısıtlama taktiği için "Kesinlikle bizim eğitimimizin, değer ve etiğimizin bir parçası değil." ifadesini kullandı.

Arradondo, 2 saatten fazla süren şahitliği sırasında, gözaltı esnasında direnen şüphelilere kuvvet uygulanması eğitimini tarif ederek, "Floyd direnmeyi bıraktığı anda, özellikle duyduğu acıyı dile getirmeye çalışırken, ona uygulanan kuvvet durmalıydı." diye konuştu.

1989'dan beri görevde bulunan ve 2017'de Minneapolis'te ilk siyahi polis şefi olan Arradondo, geçen yıl Floyd’un ölümünün ardından yaptığı açıklamada olayı "cinayet" olarak niteleyerek, "Bu trajik ölüm polis eğitimiyle alakalı değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Davada günün son tanığı olarak dinlenen Minneapolis Polis Departmanı 5. Bölge müfettişi Katie Blackwell de Chauvin ile uzun yıllar birlikte çalıştığını söyledi. Floyd'un öldüğü sırada polis eğitim bölümünün başkanı olan Blackwell, Chauvin'in verdikleri tıbbi ve güvenlik eğitimlerini aldığına işaret ederek, Floyd'un boynuna uyguladığı kısıtlama taktiğinin ise polis eğitiminde verilmediğinin altını çizdi.

Hakim Peter Cahill, davaya yerel saatle 09.15'te (TSİ 16.15) devam etmek üzere ara verdi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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