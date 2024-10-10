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Florida'daki kasırgada 4 kişi öldü: Şehirler sular altında kaldı... Timsahlar sokaklarda dolaştı...

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#ABD#Florida#Milton
Floridadaki kasırgada 4 kişi öldü: Şehirler sular altında kaldı... Timsahlar sokaklarda dolaştı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 18:02

Florida'da etkisini gösteren Milton Kasırgası, kategori 3 olarak karaya ulaşırken şehirleri sular altında bıraktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi ölürken yetkililer, "henüz bitmedi" uyarısında bulundu. Florida Valisi DeSantis, "Fırtına önemliydi, ancak bu en kötü senaryo değildi" diyerek hasar incelemesi yapılacağını açıkladı.

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ABD'nin Florida eyaletinde görülen Milton Kasırgası, Florida'nın büyük bir kısmını sular altında bırakırken, eyaletten ilk ölüm haberleri gelmeye başladı. En az dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açan fırtına, gücünü kaybeden karaya Kategori 3 olarak ulaştı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, şehirlerin sular altında kalmasıyla timsah istilası yaşanırken yetkililer, "Henüz bitmedi" uyarısında bulundu.

Floridadaki kasırgada 4 kişi öldü: Şehirler sular altında kaldı... Timsahlar sokaklarda dolaştı...

117 hortum uyarısı yapılan Florida'daki sığınaklarından çıkan insanlar, şehirlerin harabeye döndüğünü, binaların çatılarının uçtuğunu, stadyumda tahribatın olduğunu ve bazı görgü tanıkları ise sokaklarda dolaşan timsahları gördü.

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Floridadaki kasırgada 4 kişi öldü: Şehirler sular altında kaldı... Timsahlar sokaklarda dolaştı...

"BUNU DA ATLATACAĞIZ"

Florida Valisi DeSantis, "Şunu söyleyebiliriz ki fırtına önemliydi, ancak şükür ki bu en kötü senaryo değildi. Kasırga karaya ulaşmadan önce zayıfladı" dedi.

Vali DeSantis, "Hasarı inceleyeceğiz ve insanları ayağa kaldıracağız. Bunu da atlatacağız" ifadesinde bulunurken Biden yönetimi, Florida'nın tüm acil yardım taleplerini kabul ettiğini de duyurdu.

Floridadaki kasırgada 4 kişi öldü: Şehirler sular altında kaldı... Timsahlar sokaklarda dolaştı...

80 binden fazla kişinin geceyi eyalet genelindeki barınaklarda geçirdiğini belirten DeSantis, 42 operasyonda en az 48 kişinin kurtarıldığını aktardı. DeSantis, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

EV SAHİPLERİ İÇİN ACİL DURUM KARARI ALINDI

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, kasırga nedeniyle 3 milyonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Floridadaki kasırgada 4 kişi öldü: Şehirler sular altında kaldı... Timsahlar sokaklarda dolaştı...

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Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, eyalet yetkilileri, evleri kasırga nedeniyle hasar gören kişileri sigorta şirketlerinin "haksız ve aldatıcı eylemlerine" ve "fırtına sonrası dolandırıcılığına" karşı korumak amacıyla acil durum kararı yayımladı.

Karara göre, hasar uzmanlarının, hasar tahmininde yaptıkları her değişiklik için açıklamada bulunması, bu değişiklikleri belgelemeleri ve saklamaları gerekecek.

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#ABD#Florida#Milton

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