MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFlorida'da koronavirüs rekoru!
GeriDünya Florida'da koronavirüs rekoru!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 22:42,Son Güncelleme:

Florida'da koronavirüs rekoru!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Florida'da koronavirüs rekoru!
Abone Olgoogle-news

Son 24 saatte 15 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği ABD'nin Florida eyaleti, ülkede en fazla günlük vaka artışı görülen eyalet oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine giren ilk eyaletler arasında olan Florida'da pazar günü 15 bin 229 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 45 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Florida, New York'ta 10 Nisan'da kayda geçen 12 bin 847 günlük vaka sayısı rekorunu kırmış oldu.

Ülkedeki günlük vaka artış sıralamasında ikinci sırada 11 bin 694 vakayla California eyaleti yer aldı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkede vakalardaki sert artışa dikkati çekerek, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." ifadesini kullanmıştı.

Fauci, yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne vurgu yapmış ancak söz konusu eyaletlerin normalleşme sürecine giren ilk eyaletler olması dikkati çekmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle