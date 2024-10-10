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Florida’da asrın kasırgası alarmı

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#Milton Kasırgası#Tahliye#Biden
Florida’da asrın kasırgası alarmı
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

Daha 26 Eylül’de ABD’nin birçok eyaletini etkileyen, yüzlerce ölüme ve milyarlarca dolarlık hasara yol açan Helene Kasırgası’nın üzerinden çok kısa bir süre geçmişken şimdi de Milton kasırgasının Florida eyaletini vurması bekleniyor. Beşinci kategori, yani saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen Milton kasırgasının Florida için asrın felaketi olabileceği uyarısı yapılıyor.

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TAHLİYELER SÜRÜYOR

Yerel ve federal yetkililerin uyarıları sonrası Florida’nın batı kesimlerinde büyük çaplı tahliyeler de devam ediyor. Kasırganın etkisiyle birlikte boyu 3 ila 4,5 metreyi bulabilecek sel felaketinin insan hayatı için çok tehlikeli olacağı uyarıları yapılıyor. Ulusal Kasırga Merkezi (NHS) dün geç saatlerden itibaren Meksika Körfezi’nin doğusunu etkileyecek kasırganın bugün de Florida’nın doğu kıyılarından batı Atlantik Okyanusu’na doğru hareket etmesini öngörüyor.

BIDEN-HARRIS’E TEPKİ

Helene Kasırgası sonrası tamamen yıkılan yerleşim bölgeleri, perişan halde olan vatandaşlar ve yıkım sonrası gelmeyen yardım ile birlikte Joe Biden-Kamala Harris ikilisi topun ağzında. Bu arada ABD Başkanı Biden, “yüzyılın fırtınası gibi görünüyor” diyerek kasırganın rotasındaki herkesi “önümüzdeki 24 saate girerken tüm güvenlik talimatlarına uymaya” çağırdı. Cumartesi günü eyalet genelinde ilan edilen olağanüstü hal ise devam ediyor. 

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#Milton Kasırgası#Tahliye#Biden

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