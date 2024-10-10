Florida’da asrın kasırgası alarmı

Haberin Devamı

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Yerel ve federal yetkililerin uyarıları sonrası Florida’nın batı kesimlerinde büyük çaplı tahliyeler de devam ediyor. Kasırganın etkisiyle birlikte boyu 3 ila 4,5 metreyi bulabilecek sel felaketinin insan hayatı için çok tehlikeli olacağı uyarıları yapılıyor. Ulusal Kasırga Merkezi (NHS) dün geç saatlerden itibaren Meksika Körfezi’nin doğusunu etkileyecek kasırganın bugün de Florida’nın doğu kıyılarından batı Atlantik Okyanusu’na doğru hareket etmesini öngörüyor.

BIDEN-HARRIS’E TEPKİ

Helene Kasırgası sonrası tamamen yıkılan yerleşim bölgeleri, perişan halde olan vatandaşlar ve yıkım sonrası gelmeyen yardım ile birlikte Joe Biden-Kamala Harris ikilisi topun ağzında. Bu arada ABD Başkanı Biden, “yüzyılın fırtınası gibi görünüyor” diyerek kasırganın rotasındaki herkesi “önümüzdeki 24 saate girerken tüm güvenlik talimatlarına uymaya” çağırdı. Cumartesi günü eyalet genelinde ilan edilen olağanüstü hal ise devam ediyor.