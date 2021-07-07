Florida Elsa tropik kasırgasına hazırlanıyor

Florida'da fırtına için hazırlıklar yapılırken, Tampa'da okullar ve devlet daireleri kapatıldı, birçok etkinlik ertelendi.

Florida Valisi Ron DeSantis, hava tahminlerine göre Elsa'nın sabah saatlerinde kıyı şeridini vurmasının beklendiğini belirterek "Kasırgayı ciddiye almamız gerekiyor, şu an tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız." açıklamasını yaptı.

Tampa Bay'den gelen ilk haberler, bölgede can ya da mal kaybı olmadığını gösterdi.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre, Elsa'nın bugün kaydedilen en yüksek rüzgar hızı saatte 115 kilometre oldu. ​​​​​​​

Elsa'nın Florida'nın iç kesimlerinden geçtikten sonra sırasıyla Georgia, Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kasırga, 24 Haziran Miami'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısının aniden çökmesinden sonra arama-kurtarma çalışmalarını zora sokmuştu.

Binanın kalan kısmı ise güvenli olmadığı gerekçesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor