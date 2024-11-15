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Floransa turizmle mücadele başlattı

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Floransa #Turizm
Floransa turizmle mücadele başlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

İtalya’nın tarihi kenti Floransa, aşırı turizmi azaltmak için bir dizi önlemler almaya karar verdi.

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Belediye Başkanı Sarah Funaro tarafından sunulan plan onaylandı. Buna göre tur rehberlerinin, araç trafiğinin kısıtlı olduğu bölgelerde ziyaretçileri şehirde gezdirmek için giderek daha popüler hale gelen golf arabaları gibi araçlara sınırlamalar getirilecek. Ayrıca tur rehberlerinin amplifikatör ve hoparlör kullanımı da yasaklanıyor. Bu tür önlemlerin, hem ziyaretçilere hem de Floransa sakinlerine daha sürdürülebilir bir yaşam sunmak amacıyla alındığı bildirildi. Belediye “Şehir, yalnızca beş kilometrekarelik bir alanda yoğunlaşan özel turist kullanımına yönelik faaliyetlerin ve araçların baskısını daha fazla kaldıramaz hale geldi” açıklamasını yaptı.

 

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#İtalya#Floransa#Turizm

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