Floransa turizmle mücadele başlattı

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Belediye Başkanı Sarah Funaro tarafından sunulan plan onaylandı. Buna göre tur rehberlerinin, araç trafiğinin kısıtlı olduğu bölgelerde ziyaretçileri şehirde gezdirmek için giderek daha popüler hale gelen golf arabaları gibi araçlara sınırlamalar getirilecek. Ayrıca tur rehberlerinin amplifikatör ve hoparlör kullanımı da yasaklanıyor. Bu tür önlemlerin, hem ziyaretçilere hem de Floransa sakinlerine daha sürdürülebilir bir yaşam sunmak amacıyla alındığı bildirildi. Belediye “Şehir, yalnızca beş kilometrekarelik bir alanda yoğunlaşan özel turist kullanımına yönelik faaliyetlerin ve araçların baskısını daha fazla kaldıramaz hale geldi” açıklamasını yaptı.