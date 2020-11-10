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BBC Türkçe
Haber Giriş: 10.11.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Flaş keşif! 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

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Flaş keşif! 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu
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Güney Afrika'da yapılan kazılarda, 2 milyon yıllık bir insansı kafatası bulundu. Kafatasını bulan Avustralyalı araştırmacılar, bunun insan evrimine daha fazla ışık tutabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar kafatasının Paranthropus robustus türünden bir erkeğe ait olduğunu söylüyor. Paranthropus robustus, modern insanların doğrudan atası olduğu düşünülen Homo erectus'a akraba bir tür. İki türün aynı zaman diliminde yaşadıkları, fakat Paranthropus robustus'un soyunun daha erken tükendiği belirtiliyor.

Melbourne'deki La Trobe Üniversitesi'nden Dr. Angeline Leece, BBC'ye bu keşfin heyecan verici olduğunu belirterek "Şimdiye kadar sadece tek diş fosilleri vardı. Çok nadir bir fosil bulduk ve çok şanlıyız" dedi.

Araştırmacılar fosil parçalarını, 2018'deki kazılarında Johannesburg'un kuzeyindeki Drimolen arkeoloji sahasında buldu.

Kafatasının çıkarıldığı noktanın birkaç metre yakınında 2015'te aynı döneme ait bir Homo erectus fosili bulunmuştu. Bu fosilin bir çocuğa ait olduğu açıklanmıştı.

Uzmanların bu süre içinde fosilin parçalarını birleştirdiği ve analiz ettiği belirtiliyor.

Flaş keşif 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

BÜYÜK DİŞLER, KÜÇÜK BEYİN

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Nature, Ecology and Evolution"da yayımlandı. Güney Afrika'da bu dönemde birbiriyle rekabet halinde olan üç hominini türünün aynı anda yaşadığı düşünülüyor.

Araştırma ekibinden Jesse Martin BBC'ye buldukları kafatasının "insan soyunun mikro evrimine ilişkin nadir bir örneğini temsil ettiğini" söyledi.

Paranthropus robustus'ların büyük beyin ve küçük dişleri olan Homo erectus'ların aksine büyük dişleri ve küçük beyinleri vardı.

Paranthropus robustus'ların daha çok yumru kökler ve ağaç kabuklarıyla beslendiği düşünülüyor.

Flaş keşif 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

ÇİĞNEME KABİLİYETLERİ ARTMIŞ OLABİLİR

Dr. Leece, Paranthropus robustus'ların zamanla evrimleşerek ısırma ve çiğneme kabliyetlerinin artmış olabileceğini söyledi.

Bilim insanları iklim değişikliği sonucu daha yağışlı havaların bu türün besin kaynaklarını azaltmış olabileceği olasılığına dikkat çekti. Daha küçük dişleri olan Homo erectus'ların ise hem bitki hem de et yedikleri düşünülüyor.

Dr. Leece, "Birbirinden çok farklı bu iki tür, farklı evrimsel deneyleri temsil ediyor. Sonunda bizim türümüz kazandı. Fosil kayıtları, iki milyon yıl önce Paranthropus robustus türünün Homo erectus'tan daha yaygın olduğunu gösteriyor" dedi.

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