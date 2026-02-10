×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump: Görüşmeden sonuç çıkmazsa ikinci uçak gemisi yolda

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Trump
Trump: Görüşmeden sonuç çıkmazsa ikinci uçak gemisi yolda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 21:36

ABD Başkanı Donald Trump, “İran ile görüşmeden sonuç çıkmazsa Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi düşünüyorum” dedi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü bildirdi. Trump, “Oraya giden bir filomuz var ve bir tane daha gidebilir” ifadesini kullandı.

“YA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ YA DA…”

Müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu belirten Trump, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız” diye konuştu.

Trump, İran’ın geçen sefer ABD'nin bir saldırı düzenleyeceğine inanmadığını fakat kendilerinin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını kaydetti. Bu seferki görüşmelerin farklı olduğunu söyleyen Trump, “İran'la yapılacak bir anlaşma nükleer programı kapsayacak. Anlaşmanın İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Trump

BAKMADAN GEÇME!