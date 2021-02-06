Fiyatı dudak uçuklattı... Apple'ın ilk bilgisayarı satılıyor!
Teknoloji dünyasına damga vuran ürünleriyle ilgi çeken Apple firmasının ürettiği ilk bilgisayar internet üzerinden satışa çıkarıldı. Üstelik, fiyatı dudak uçuklatan ve ilginç görüntüsüyle şu anda kullandığımız bilgisayarlara hiç benzemeyen ürün hala çalışıyor.
Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bilgisayarın hala çalışan altı bilgisayarından biri olduğu belirtildi.
Teknoloji firması Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar modeli ‘Apple-1’ alışveriş sitesi eBay üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarıldı.
Şu anki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi.
Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1’den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.
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