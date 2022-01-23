'Fıtık' için hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı!

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Kosova'daki bir hastaneye fıtık şikayetiyle giden evli ve üç çocuk babası 67 yaşındaki adamın ameliyatını gerçekleştiren doktorlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adamın kasığında bulunan fıtığı ameliyat etmek üzere harekete geçen doktorlar fıtığın bulunduğu yerde başka bazı oluşumlar gördü.

Kasık fıtığının bulunduğu yerde aynı zamanda tek bir testis ve dişi üreme organları bulunuyordu. 15 santime 10 santimlik bir büyüklüğe sahip olan şişliğin içinde uterus, serviks, follaop tüpleri, yumurtalık ve aynı zamanda da adamın o güne kadar bir taneye sahip olduğu düşünülen testisinin diğer teki vardı...

Doktorlar adama PMDS teşhisi koydu. Persistent müllerian kanal sendromu adı verilen bu sendrom, erkek fenotipinde müllerian artıkların (tuba uterina, uterus ve vajenin 1/3 üst kısmı) bulunmasıyla karakterize bir tablo olarak biliniyor ve çok nadir görülüyor. Hatta öyle ki modern tıp literatürüne geçen sadece 200 vaka var.

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Bu sendroma sahip hastalarda testislerden biri ya da her ikisi de aşağı inmez ancak bunun dışında bir sorun gözlenmez. Testi ya da testisler kasık bölgesinde oluşan fıtığın içinde yer alır. Ancak bu durum ameliyat yapılmadığı sürece anlaşılmaz.

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İngiliz basınına konu olan bu vakada ise ameliyat edilen erkek hastanın 10 yıldır kasık bölgesindeki bir şişlikten şikâyetçi olduğu, uzanırken sorun yaşamayan adamın öksürürken ya da ayağa kalktığında şişliğin ortaya çıktığı açıklandı.

Doktorların kasık fıtığı teşhisi koyduğu adam ameliyata alındığında ortaya çıkan gerçekse hem doktorları hem adamı şoke etti. Ameliyat için kesi yapılan yerdeki armuda benzeyen şekli gören doktorlar bunun içinde kadın üreme sistemine ait olan birer adet uterus, serviks, follaop tüpleri ve yumurtalık buldular. Üstelik yıllardır tek testisli olduğu düşünülen adamın kayıp testisi de bu üreme organlarıyla birlikte aynı yerde duruyordu.

PMDS hastalığına sahip insanlar çoğu zaman kısırlık problemi yaşasalar da adamın hem üreme sistemleri sağlıklıydı hem de üç tane çocuğu vardı.

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Uzmanlara göre PMDS hastası erkeklerin neredeyse hepsi aynı zamanda kasık fıtığına da sahipler. Yıllar önce İngiltere'de yaşanan bir vakada iş insanı Duane Walters bu sendroma sahip olduğu anlaşılınca erkek olmasına rağmen rahmi alınan ilk kişi olarak tarihe geçmişti. Duane Walters'ın durumu idrarında sürekli kan olduğu için mesane kanserinden şüphelenen doktorların araştırmasıyla ortaya çıkmıştı. Adamın aynı zamanda ergenliğinden beri adet sancıları çektiği anlaşılmıştı.