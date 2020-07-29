Fırtına’lı SİHA’lı dev tatbikat

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşılık Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, bugün iki ülke arasında son yılların en büyük askeri tatbikatını başlatacak.

İKİ BÖLÜM HALİNDE

Ermenistan’a karşı gözdağı niteliğindeki tatbikat, Azerbaycan’ın değişik bölgelerinde iki bölüm halinde icra edilecek. Tatbikatta 5 Ağustos’a kadar kara unsurları, 5-10 Ağustos tarihleri arasında ise hava unsurları yoğun olarak kullanılacak.

BAKÜ VE NAHÇIVAN

Tatbikata katılacak Türk askerlerinin bir kısmı Nahçıvan’a ulaştı. Türk askerleri büyük sevgi gösterisi ve coşkuyla karşılanırken, karşılama töreni sırasında iki ülke milli marşları çalındı ve bayrak değişimi yapıldı. Tatbikatta görev alacak olan 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri, diğer obüs çeşitleri, tanklar ve toplar da büyük bir konvoy halinde Nahçıvan’a giriş yaptı. Tatbikat Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah bölgelerinin yanı sıra başkent Bakü’yü de kapsıyor. Bakü’de yapılacak tatbikata katılacak olan Türk askerleri başkente “Koca Yusuf” olarak adlandırılan A-400 M tipi dev askeri nakliye uçağı ile ulaştı.

GERÇEK MÜHİMMAT

Tatbikata kara unsurlarının yanı sıra hava unsurları da iştirak edecek. 10 Ağustos’a kadar sürecek tatbikatta Türk F-16’ları Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı Rus yapımı Mig-29 ve Su-25 savaş uçaklarıyla birlikte önleme ve taarruz görevleri icra edecek. Türk ve Azerbaycan ordusuna bağlı topçu birlikleri, zırhlı araçlar, obüsler ve havanlarla temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirecek. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahsız/silahlı insansız hava araçları (İHA/SİHA) ve helikopterler de görev yapacak. Kara ve hava unsurları tatbikatta gerçek mühimmatlar kullanacak.

AZERİ BASININDA GENİŞ YER BULDU

Türkiye ve Azerbaycan’ın gerçekleştireceği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat, Azerbaycan basınında geniş yer buldu. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’nda (AZERTAC) yer alan haberde, “Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak tatbikatı birilerine güç gösterisi anlamına gelmiyor. Tam tersi bu tatbikat iki ülkenin hem bölgede hem de uluslararası düzeyde barış ve istikrardan yana olduklarını ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi. Yeni Müsavat gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde ise, Türkiye ve Azerbaycan’ın bu dönemde yaptıkları ortak tatbikatın, işgalci Ermenistan’ı destekleyen güçlere mesaj niteliği taşıdığı kaydedildi. “Qaynarinfo.az” sitesinde yer alan haberde Türkiye ve Azerbaycan’ın her yıl ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği fakat bu yılki tatbikatın alanının genişlediği belirtildi.