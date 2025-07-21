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Fırtına Deresi’nden çıktılar, dünya şampiyonu oldular

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#Fırtına Deresi#Ardeşen Belediyespor#Rafting
Fırtına Deresi’nden çıktılar, dünya şampiyonu oldular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00

RİZE’nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi’nde botlarla coşkun sularda yaptıkları zorlu antrenmanlarla Türkiye Rafting Şampiyonası’nda derece alıp, milli takıma seçilen Ardeşen Belediyespor’dan 5 sporcunun yer aldığı takım, Slovenya’da düzenlenen Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.

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Rafting antrenörü Aydın Aksoy, “U23’te ilk kez takımım uzun zamandır çalıştığının emeklerinin karşılığını Slovenya’daki Soca Nehri’nde dünya şampiyonasında aldı. Altın madalyayla ülkemize döndük” dedi.

 

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#Fırtına Deresi#Ardeşen Belediyespor#Rafting

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