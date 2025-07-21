Fırtına Deresi’nden çıktılar, dünya şampiyonu oldular

DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00
RİZE’nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi’nde botlarla coşkun sularda yaptıkları zorlu antrenmanlarla Türkiye Rafting Şampiyonası’nda derece alıp, milli takıma seçilen Ardeşen Belediyespor’dan 5 sporcunun yer aldığı takım, Slovenya’da düzenlenen Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.
Rafting antrenörü Aydın Aksoy, “U23’te ilk kez takımım uzun zamandır çalıştığının emeklerinin karşılığını Slovenya’daki Soca Nehri’nde dünya şampiyonasında aldı. Altın madalyayla ülkemize döndük” dedi.