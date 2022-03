First lady’den Rus annelere: Siz de suçlusunuz

Haberin Devamı

Sosyal medyadan paylaşım yapan first lady, “Dünyanın tüm tarafsız medyasına çağrı yapıyorum. Bu korkunç gerçeği duyurun. Rus istilacılar, Ukraynalı çocukları öldürüyor” diyerek Rus saldırılarında can veren çocukların görüntülerine yer verdi. “Rus annelere, oğullarının burada Ukrayna’da ne yaptığını gösterin” diyen Olena Zelenska, “Bu fotoğrafları Rus kadınlara gösterin, eşleri, kardeşleri, hemşerileri Ukraynalı çocukları öldürüyor.

Her bir Ukraynalı çocuğun ölümünden, onlar da sessiz onay verdiği için kişisel olarak sorumlu olduklarını bilsinler” ifadelerini kullandı. Rusya, Ukrayna’yı kontrol altına almak için ülkeyi bombalamaya devam ederken onlarca çocuk da saldırılarda can verdi. Saldırının durmaması halinde can kaybının artmasından endişe duyuluyor.