First lady güldü dedikodu patladı

ABD’de kutlanan Şükran Günü sonrasında Noel için hazırlıklar başlarken, önceki gün First Lady Melania Trump (50), Beyaz Saray’ın Mavi Salonu’nu süsleyecek Ulusal Noel Ağacı’nı son kez teslim aldı. Melania Trump’ın, eşi Donald Trump’ın katılmadığı törendeki mutlu hali bir kez daha çiftin evliliklerine ilişkin dedikoduları gündeme getirdi. ABD basınında Başkan Trump ile mutsuz bir evliliğinin bulunduğu yorumlarına sürekli olarak maruz kalan Melania Trump, eşiyle katıldığı birçok resmi programda ciddi ve soğuk görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Melania Trump’ın mutluluğunun, yakında Beyaz Saray’dan taşınacak ve Trump’tan boşanma fırsatı bulacak olmaktan kaynaklandığı öne sürüldü.

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Öte yandan dün, Şükran Günü geleneği olan hindi affı törenine Trump ve Melania’nın el ele ve gülümseyerek gelmeleri de dikkat çekti. Bu yılki törende Ohio eyaletinden gelen “Corn” isimli hindi Başkan tarafından “affedildi”. Trump’ın “çok şanslı” diye tanımladığı Corn, ömrünü bir çiftlikte geçirecek.