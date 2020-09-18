‘Fırsat penceresi açıldı’

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarının (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Yunan Başbakan’ın Diplomasi Büro Şefi Eleni Surani) temas halinde olduklarını açıklayarak, “Bu önemli. Eğer böyle devam edersek, istikşafi görüşmeler çok kısa sürede başlayabilir” dedi.

LAHEY KARARINA SAYGI GÖSTERECEĞİZ

Miçotakis ‘Economist’ dergisinin Atina’da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ekrandan yayınlanan demecinde, Türk-Yunan ilişkilerinde bir fırsat pencerisi açıldığını belirtti. Yunan Başbakanı, 24-25 Eylül’deki AB Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırımlar konusunda ne yapacağı sorusuna, “Bakacağız. Önümüzde daha zaman var. Zirveye olumsuz yerine olumlu bir ortamda gitmeyi tercih ederim. AB’nin Türkiye’ye karşı kararlar almasını en son ben isterim” yanıtını verdi.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDELİM

Miçotakis sözlerine şöyle devam etti: “Biz Türkiye ile sadece istikşafi görüşmeler aracılığıyla, Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunu görüşürüz. Yıllar süren bu görüşmelerde ilerleme sağlanmıştı. Şimdi, 2016’da bıraktığımız yerden devam edelim. Anlaşamazsak Lahey’e (Uluslararası Adalet Divanı) gidelim. Mahkemenin kararına saygı göstereceğiz. Görüşmeler başlarsa, tek taraflı eylemler de söz konusu olamaz.”

Bu arada, Yunan Kathimerini gazetesi, çarşamba günkü Erdoğan-Merkel görüşmesinden sonra istikşafi görüşmelerin önümüzdeki hafta başında başlayabileceğini yazdı. Haber sitesi Real ise, Türk ve Yunan savaş gemilerinin üslerine dönmek üzere dün bölgeden ayrılmaya başladıklarını iddia etti.

ARNAVUTLUK’TAN ANLAŞMA ÖNERİSİ

Atina’daki yuvarlak masa toplantısına katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın sözleri, Yunan siyasilerin tepkisini çekti. Arnavutluk Başbakanı, ülkesi ile Yunanistan arasında bugüne kadar deniz yetki sınırlarının belirlenmesi anlaşması imzalanmamasına değinerek, uluslararası mahkeme ya da üçüncü bir ülkeden yardım istenmesi önerisini gündeme getirdi. Toplantıya katılan Başbakan Miçotakis’in ablası eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani ise, “10 yıl önce anlaşma imzalamıştık ancak Arnavutluk Anayasa Mahkemesi iptal etti. Üçüncü ülkelerin müdahaleleri sonuç getirmez. Türkiye’nin böyle bir anlaşmaya karşı olduğunu da biliyoruz” dedi. Rama ise, Türkiye’nin müdahalesi iddialarını reddetti.