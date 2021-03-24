Fırlatma koltuğu pistte devreye girdi: 3 ölü

TU-22MZ stratejik bombardıman uçağı kalkışa hazırlandığı sırada, pilot koltuklarını fırlatma mekanizması kontrolsüz bir şekilde devreye girdi. Koltuklarıyla birlikte havaya fırlatılan dört personelden üçü öldü. Kaza Rusya’nın Kaluga bölgesi “Şaykovka” askeri havalimanında meydana geldi. Uçak kalkış yapmak için piste yöneldiği sırada pilot ve mürettebatın oturduğu koltukların tahliye sistemi devreye girerek koltukları havaya fırlattı. Uçak henüz kalkış yapmadığı ve fırlatılan koltukların paraşütleri açılmadığı için kaptan ile 3 kişi piste çakıldı. Kazadan bir kişi ağır yaralı kurtuldu. Askeri savcılık soruşturma başlattı.

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