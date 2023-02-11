Firik ailesinin dramı tüm dünyayı etkiledi! Enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulundular

Güncelleme Tarihi:
Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye bir yandan enkaz altındaki canları kurtarmak bir yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Ancak verilen tüm çabalara rağmen yürek dağlayan hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
BABASINI ZİYARETE GELDİ, GÖÇÜK ALTINDA KALDI
ABD'li New York Post gazetesi bugün New York’ta yaşayan ve Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden yazılım mühendisi Burak Firik'in hikayesine geniş yer ayırdı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: BİR AİLE YOK OLDU
CNN yayınına katılan Kimberly'nin kız kardeşi Salma Salazar ailenin dramını gözyaşları içerisinde anlattı ve 12 saat ümitle beklemelerine rağmen kimsenin sağ çıkamadığını belirtti.
Depremde ablası Kimberly, eniştesi Burak Firik, 2 yaşındaki yeğeni Hamza, 1 yaşındaki yeğeni Bilal ve eniştesinin annesinin hayatını kaybettiğini söyleyen Salma, aileden tek kurtulanın kalp ameliyatı olan baba olduğunu belirtti.
ENKAZ ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR
CBC News ise 5 katlı apartmanın meydana gelen ikinci depremde çöktüğünü ve ailenin enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulunduklarını yazdı.
Öte yandan dünya medyası Türkiye'deki gelişmeleri anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Bugün gazete manşetlerinde depremin büyüklüğü öne çıktı.
CNN de depremin son 20 yıl içindeki en kötü DEPREM olduğunu vurgulayarak soğuk ve yağışlı havanın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.
FUKUŞİMA'DAN BETER
Yunan gazetesi Iefimerida, son yılların en büyük depreminin Türkiye'de 20 bin can kaybına yol açtığını belirttiği haberinde 'Fukuşima'dan beter' başlığını kullandı.
Gazete depremin insanları uyurken yakaladığına dikkat çekti ve kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını yazdı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkiye'deki fay hatlarının haritasını ve uydu görüntülerini paylaştığı haberde, 'Depremin büyüklüğünü anlamak için uzman olmanıza gerek yok' diye yazdı.
MUCİZE KURTULUŞLAR ÜMİT VERİYOR
Al Jazeera çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirttiği haberinde Türkiye'de yaşanan mucize kurtuluşlara yer verdi ve 'Rakam korkunç bir şekilde artsa da kurtarma ekipleri çılgınca çalışmaya devam ediyor. Mucizevi kurtuluşlar umut veriyor' ifadelerini kullandı.