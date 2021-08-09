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HaberlerDünya HaberleriFiravunun 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.08.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Firavunun 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı

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Firavunun 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı

Mısır Firavunu Khufu'nun yaklaşık 4 bin 600 yıl öncesine ait bozulmamış güneş teknesi törenle yeni evine taşındı.

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  • Son dakika: Firavunun 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı
  • Son dakika: Firavunun 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı
  • Son dakika: Firavunun 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı
  • Son dakika: Firavunun 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mısır firavununun Giza'nın en büyük piramidindeki mezarının yanına gömülen 4 bin 600 yıllık güneş teknesi yeni evine ulaştı.

Firavunu öbür dünyaya taşıyacağı inancıyla binlerce yıl önce inşa edilen gemi Mısır'ın yakında açılacak olan 'Büyük Müze'sine nakledildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 20 ton ağırlığındaki sedir ağacından gemi 48 saatte taşındı.

Mısırda görülmemiş şov:
Mısır'da görülmemiş şov:

Yaklaşık 8 kilometre yolculuk eden gemiyi taşımak için Belçika'dan ithal edilen özel bir uzaktan kumandalı araç satın alınmıştı.

1954 yılında bir çukura gömülü halde bulunan gemi, 43,6 m uzunluğa ve 5,9 m genişliğe sahip.

Nisan ayında yetkililer, 22 firavunun mumyalanmış kalıntılarını görkemli bir törenle Kahire'nin ikonik Mısır Müzesi'nden şehirdeki Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne taşımıştı.

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Mısır, 17 yıldır aralıklı olarak yapım aşamasında olan Büyük Mısır Müzesi'nin açıldığında 100.000'den fazla eser içereceğini söylüyor.

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