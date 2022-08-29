Finlandiya'yı kızdıran mesaj: "Dans etmeye devam et Sanna Marin"

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ABD'nin eski First Lady'si ve eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, eğlence hayatı ile eleştiri oklarının hedefinde olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i desteklemek için sosyal medya hesabından dans ederken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve "Dans etmeye devam et Sanna Marin" yazdı.



Clinton'un paylaşımı kısa sürede aralarında Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in de aralarında bulunduğu 150 bini aşkın kişi tarafından beğenildi. Finlandiya Başbakanı Marin, Clinton'a kalp emojisi ile beraber teşekkür etti.



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Marin ABD'den gelen desteği takdir etse de ülkesindeki herkes aynı fikirde değildi. Finlandiya'dan bazı sosyal medya kullanıcıları Clinton'u iç işlerinden uzak durmaya çağırarak kendi ülkesi ile ilgilenmeye çağırdı.

Bir kullanıcı ise “Sevgili Hillary ve Marin, dans etmek ve parti yapmak için doğru zaman mı? Sanmıyorum. Bütün dünya parçalanıyor. Yoksa kutlamanın sebebi bu mu?” diye sordu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Sadece 36 yaşında olan ve dünyanın en genç devlet başkanlarından biri olan Finlandiya lideri, çılgınca dans ettiği videoların peş peşe sızdırılmasının ardından artan baskıyla karşı karşıya kalmıştı.



Muhalifler başbakanı sert sözlerle eleştirip, uyuşturucu testini yaptırmasını isterken dünya çapındaki kadınlar Marin'e destek için dans ettikleri fotoğrafları paylaşmaya başladılar.

Avustralyalı politikacı Fiona Patten, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir partide stres atmak başbakanınızın yaptığı en kötü şeyse, o zaman oldukça şanslı bir ülkesiniz" ifadelerini kullandı.

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İspanyol siyasetçi Iratxe García Pérez ise Sanna Marin'e destek verdiğini belirterek "Ne kadar büyük bir şok! İşini yapan ve özel hayatından keyif alan genç bir politikacı... Genç bir kadın neden eğlenemez? Cinsiyetçi çifte standarda dayanamıyorum" dedi.



Başbakanı Marin geçtiğimiz günlerde partisinin düzenlediği bir etkinlikte kendini savunurken gözyaşlarına zor hakim olmuştu. Marin burada yaptığı açıklamada "Ben de insanım, ben de hayatımdaki kara bulutların arasında, mutluluk, neşe ve eğlenceyi özlüyorum. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımıza değil, işte ne yaptığımıza bakacağına inanmak istiyorum" demişti.

