Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Finlandiya'nın Türkiye kararı manşetlerde... 4 yıl sonra 'U' dönüşü!

Güncelleme Tarihi:

#Finlandiya#İsveç#NATO
Finlandiyanın Türkiye kararı manşetlerde... 4 yıl sonra U dönüşü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 12:12

Finlandiya Savunma Bakanlığı 2019’dan bu yana Türkiye’ye askeri malzeme için ilk ticari ihracat lisansını verdiğini açıkladı. 'U' dönüşü olarak nitelendirilen bu karar dünya basınında geniş yer bulurken İsveç gazetesi kâbus senaryosunu açıkladı.

Haberin Devamı

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayını bekleyen Finlandiya'dan 'U' dönüşü gibi bir hamle geldi.

Finlandiya 2019'dan beri sürdürdüğü politikayı terk etti ve Türkiye’ye askeri satışa onay verdi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı Özel Danışmanı Riikka Pitkanen, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çelik için verildiğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Alman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağıAlman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağıHaberi görüntüle

Finlandiya'nın bu kararı dünya basınında geniş yer buldu. Al Monitor, Finlandiya'nın bu kararı için 'NATO'ya bir adım daha yaklaştı' yorumunda bulundu.

Uluslararası haber ajansı AFP, ambargonun bitmesinin Ankara'nın Helsinki'nin NATO üyeliğine onay için dile getirdiği kilit taleplerden biri olduğunun altını çizdi.

AFP'nin abonelerine geçtiği haber pek çok gazete tarafından kullanıldu. Middle East Eye, karar çerçevesince Finlandiyalı çelik üreticisi Miilux'un Türk askeri araç üreticisine 2025 yılına kadar koruyucu malzeme tedarik edeceğini yazdı.

Haberin Devamı

İsveç'teki skandal eyleme imza atan aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.

İSVEÇ İÇİN KÂBUS SENARYOSU

İsveç gazetesi Aftonbladet 'İsveç dışarıda kalırsa ne olur' sorusuna yanıt aradı. Haberde 'İsveç'in olası NATO üyeliği etrafında güçlü bir rüzgar var' denildi.

Yaşanılan süreç ile ilgili haberde şu ifadelere yer verildi;

'Askeri ittifaka girmemize izin verilmezse bir B planı var mı? En kötüsünü, Rusya'nın bize saldıracağını varsayarsak, NATO'dan herhangi bir koruma alır mıyız yoksa o zaman tamamen yalnız mıyız?'

Bir başka İsveç gazetesi Expressen ise gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'in İsveç'teki liberalleri kızdırdığını yazdı,

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, 'Türkiye, İsveç'in NATO'ya Katılımını Neden Hala Engelliyor?' başlıklı bir analiz yayınladı.

Gözden Kaçmasın

Erdoğan NATO kapısını kapattı... İsveç Başbakanı Ulf Kristerssondan itiraf gibi açıklamaErdoğan NATO kapısını kapattı... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan itiraf gibi açıklamaHaberi görüntüle

Haberde Türkiye'nin isteklerine yer verildi ve üyelik sürecinde yaşananlar mercek altına alındı.

Bloomberg dünyanın yakından takip ettiği süreç ile ilgili 'Türkiye, NATO'nun İskandinavya Genişlemesinin Taahhütleri Yerine Getirmesine Bağlı Olduğunu Söyledi' başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya üzerindeki baskısını sürdürüyor' denildi.

Türk elçiliği önündeki skandal eyleme imza atan Paludan 'pişman mısın?' sorusuna 'Hayır' yanıtını vermişti.

Foreign Policy 'Türkiye'nin Sorunu İsveç Değil Amerika Birleşik Devletleri' başlıklı bir haber ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Yunan In.gr 'Erdoğan neden İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını engelliyor?' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;

'İttifak için büyük stratejik öneme sahip olan iki ülke, Ankara tarafından PKK'lı teröristleri desteklemekle suçlanıyor.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Finlandiya#İsveç#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir! 'Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi'

#Odaklanmış Ultrason
Oscar adayları açıklandı, herkes şokta Bunlar listede nasıl olmaz

Oscar adayları açıklandı, herkes şokta! 'Bunlar listede nasıl olmaz?'

#Oscar Ödülleri
Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman