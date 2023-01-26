Finlandiya'nın Türkiye kararı manşetlerde... 4 yıl sonra 'U' dönüşü!

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NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayını bekleyen Finlandiya'dan 'U' dönüşü gibi bir hamle geldi.

Finlandiya 2019'dan beri sürdürdüğü politikayı terk etti ve Türkiye’ye askeri satışa onay verdi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı Özel Danışmanı Riikka Pitkanen, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çelik için verildiğini belirtti.

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Finlandiya'nın bu kararı dünya basınında geniş yer buldu. Al Monitor, Finlandiya'nın bu kararı için 'NATO'ya bir adım daha yaklaştı' yorumunda bulundu.

Uluslararası haber ajansı AFP, ambargonun bitmesinin Ankara'nın Helsinki'nin NATO üyeliğine onay için dile getirdiği kilit taleplerden biri olduğunun altını çizdi.

AFP'nin abonelerine geçtiği haber pek çok gazete tarafından kullanıldu. Middle East Eye, karar çerçevesince Finlandiyalı çelik üreticisi Miilux'un Türk askeri araç üreticisine 2025 yılına kadar koruyucu malzeme tedarik edeceğini yazdı.

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İsveç'teki skandal eyleme imza atan aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.

İSVEÇ İÇİN KÂBUS SENARYOSU

İsveç gazetesi Aftonbladet 'İsveç dışarıda kalırsa ne olur' sorusuna yanıt aradı. Haberde 'İsveç'in olası NATO üyeliği etrafında güçlü bir rüzgar var' denildi.

Yaşanılan süreç ile ilgili haberde şu ifadelere yer verildi;

'Askeri ittifaka girmemize izin verilmezse bir B planı var mı? En kötüsünü, Rusya'nın bize saldıracağını varsayarsak, NATO'dan herhangi bir koruma alır mıyız yoksa o zaman tamamen yalnız mıyız?'

Bir başka İsveç gazetesi Expressen ise gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'in İsveç'teki liberalleri kızdırdığını yazdı,

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, 'Türkiye, İsveç'in NATO'ya Katılımını Neden Hala Engelliyor?' başlıklı bir analiz yayınladı.

Haberde Türkiye'nin isteklerine yer verildi ve üyelik sürecinde yaşananlar mercek altına alındı.

Bloomberg dünyanın yakından takip ettiği süreç ile ilgili 'Türkiye, NATO'nun İskandinavya Genişlemesinin Taahhütleri Yerine Getirmesine Bağlı Olduğunu Söyledi' başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya üzerindeki baskısını sürdürüyor' denildi.

Türk elçiliği önündeki skandal eyleme imza atan Paludan 'pişman mısın?' sorusuna 'Hayır' yanıtını vermişti.

Foreign Policy 'Türkiye'nin Sorunu İsveç Değil Amerika Birleşik Devletleri' başlıklı bir haber ile okurlarının karşısına çıktı.

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Yunan In.gr 'Erdoğan neden İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını engelliyor?' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;

'İttifak için büyük stratejik öneme sahip olan iki ülke, Ankara tarafından PKK'lı teröristleri desteklemekle suçlanıyor.'