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Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde alarm!

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#Finlandiya#Moskova#Mektup
Finlandiyanın Moskova Büyükelçiliğinde alarm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 12:32

Finlandiya'nın Moskova büyükelçiliğine bırakılan şüpheli mektuplar yetkilileri alarma geçirdi.

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Geçtiğimiz günlerde resmen NATO üyesi olan Finlandiya'nın Moskova büyükelçiliğine içinde şüpheli bir toz bulunan üç adet mektup bırakıldığı öğrenildi.

RIA haber ajansında yer alan bilgilere göre yetkililer olay sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti.

İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Moskova ile Helsinki arasında zaten kötü olan ilişkiler, Finlandiya'nın 4 Nisan'da resmen NATO'ya katılarak, ittifakın 31. üyesi olması ile kopma noktasına geldi.

AB ülkeleri içinde Rusya ile en uzun sınıra (1.340 kilometre) sahip olan Finlandiya Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana askeri olarak tarafsız kalmıştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalden kısa bir süre sonra ülke NATO'ya katılmak istediğini açıkladı.

 

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#Finlandiya#Moskova#Mektup

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