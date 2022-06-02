Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Finlandiyalı vekilden ‘dönere boykot’ çağrısı

#Finlandiya Milletvekili Mikko Karna#Dönere Boykot#NATO
Finlandiyalı vekilden ‘dönere boykot’ çağrısı

Finlandiya milletvekili Mikko Karna, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazına karşılık Türk dönerine boykot çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Karna, Fin vatandaşlardan Türkiye tatillerini askıya almalarını, Türk dönerinden, Türk markalarından ve otomobillerinden uzak durmalarını istedi. Açıklamasında Karna, Türk dönerine karşılık “Kürt yapımı döneri yemenin kıymetli olduğunu” belirtti.

‘TOKAT KEBABI YEMEYE BEKLERİZ’

Bu arada bir Türk kullanıcı, Twitter üzerinden Mikko Karna’yı etiketleyerek “Merhaba Mikko Karna, Türk kebaplarını boykot etme konusunda emin misin? Türkiye’nin en meşhur kebaplarından biri Tokat şehrine ait Tokat kebabıdır. Finlandiya NATO’ya katılsa da katılmasa da sizi her zaman Tokat kebabı yemeye bekleriz” diye yazdı. Karna da bu tweet’e karşılık olarak, “Türkiye, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylarsa 1 ay boyunca her gün kebap yiyeceğim. Biz teröristleri barındırmıyoruz. PKK, tüm AB için bir terör örgütüdür” yanıtını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Finlandiya Milletvekili Mikko Karna#Dönere Boykot#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para