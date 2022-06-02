Finlandiyalı vekilden ‘dönere boykot’ çağrısı

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Karna, Fin vatandaşlardan Türkiye tatillerini askıya almalarını, Türk dönerinden, Türk markalarından ve otomobillerinden uzak durmalarını istedi. Açıklamasında Karna, Türk dönerine karşılık “Kürt yapımı döneri yemenin kıymetli olduğunu” belirtti.



‘TOKAT KEBABI YEMEYE BEKLERİZ’



Bu arada bir Türk kullanıcı, Twitter üzerinden Mikko Karna’yı etiketleyerek “Merhaba Mikko Karna, Türk kebaplarını boykot etme konusunda emin misin? Türkiye’nin en meşhur kebaplarından biri Tokat şehrine ait Tokat kebabıdır. Finlandiya NATO’ya katılsa da katılmasa da sizi her zaman Tokat kebabı yemeye bekleriz” diye yazdı. Karna da bu tweet’e karşılık olarak, “Türkiye, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylarsa 1 ay boyunca her gün kebap yiyeceğim. Biz teröristleri barındırmıyoruz. PKK, tüm AB için bir terör örgütüdür” yanıtını verdi.