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Finlandiya'dan Rusya'ya maksimum baskı çağrısı

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#Finlandiya#Rusya#Ukrayna-Rusya Savaşı
Finlandiyadan Rusyaya maksimum baskı çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 16:37

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için yapılacak ateşkes görüşmesinde ön müzakere safhası olması gerektiğini belirterek "Bu, Ukrayna'yı yeniden silahlandırmamız ve Rusya'ya maksimum baskı uygulamamız gereken nokta." dedi.

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Finlandiya'nın YLE haber ajansının haberine göre, Stubb, 61. Münih Güvenlik Konferansında (MSC 2025) Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu savaşın sona ermesi için yapılacak ateşkes görüşmesinde "ön müzakere" safhası olması gerektiğini aktaran Stubb, "Bu, Ukrayna'yı yeniden silahlandırmamız ve Rusya'ya maksimum baskı uygulamamız gereken nokta. Bu da yaptırımlar ve dondurulmuş mal varlıkları anlamına geliyor. Böylece Ukrayna bu görüşmelere güçlü bir konumdan başlayabilir." diye konuştu.

Stubb, "ateşkes ile barış sürecinin aynı şey olmadığını" vurgulayarak, barış görüşmelerinde, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üyeliğine ilişkin süreci sürdürme hakkının "tartışmaya kapalı olduğunu" ifade etti.

"AB süreci devam ediyor. Ukrayna Avrupalı olacak, Rus değil. Bu şimdiden (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için büyük bir kayıp." şeklinde konuşan Stubb, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin, bu ülkenin halkının karar vermesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

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#Finlandiya#Rusya#Ukrayna-Rusya Savaşı

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