Finlandiya'dan flaş Rusya kararı! Bu geceden itibaren yasak...

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Rusya'da seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus ülkeyi terk etmeye başladı. Rusya vatandaşlarının gittiği ülkelerden biri olan Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Rusların ülkeye girişinin artık Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığını ve 30 Eylül itibariyle Rusların ülkeye girişinin yasaklanacağını söyledi.



Haavisto aile ziyaretlerinin yanı sıra iş ve eğitim amaçlı girişlere de izin verileceğini söyleyerek, "Karar, Rus turistlerin ülkeye girişinin tamamen engellenmesini amaçlıyor" dedi.



Geçtiğimiz pazartesi günü Finlandiya Sınır Muhafızları, seferberlikten kaçan Rusların ülkeye girişini engellemek için sınıra çit inşa edilmesini istemişti.