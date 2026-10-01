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Finlandiya'daki vekillere hırsızlık şoku: Demokrasiye saldırı

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#Finlandiya#Milletvekilleri#Hırszılık
Finlandiyadaki vekillere hırsızlık şoku: Demokrasiye saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 15:35

Finlandiya'da çok sayıda milletvekilinin evinde hırsızlık ve izinsiz giriş tespit edilmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, olayların arkasındaki kişi veya kişilerin henüz belirlenemediğini belirterek milletvekillerinin hedef alınmasının "demokrasiye yönelik bir saldırı" olduğunu söyledi.

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Finlandiya'da polis, milletvekillerinin evlerinde meydana geldiği şüphesiyle hırsızlık ve haneye izinsiz giriş soruşturması başlattı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, bu durumun "demokrasiye saldırı" olacağını söyledi.

MECLİS BAŞKANI DOĞRULADI

Finlandiya Meclis Başkanı Jussi Halla-aho, çok sayıda milletvekilinin evinde "önemli" sayıda hırsızlık ve izinsiz giriş tespit edildiğini açıkladı.

Meclis Başkanı, olayların daha uzun bir döneme yayıldığını ve ilk vakanın yaklaşık bir yıl önce meydana geldiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Halla-aho, olayların arkasında kimin bulunduğuna ilişkin henüz bilgi olmadığını "Şu aşamada, olayın sebebi veya sorumlusunun kim olduğuna dair herhangi bir bilgi yok." sözleriyle vurguladı.

POLİS ÖN SORUŞTURMA BAŞLATTI

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Meclis Başkan Yardımcısı ve Meclis Güvenlik Grubu'nun başkanı Paula Risikko, şüpheli olaylardan geçen hafta haberdar olduğunu söyledi.

Risikko, soruşturmanın ilk aşamasının Helsinki polisi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Helsinki polisi de olaylarla ilgili ön soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Polis açıklamasında, "Soruşturma henüz erken aşamada. Şu an için konuyla ilgili yorum yapılmayacak" denildi.

AFP'de yer alan habere göre, meclisteki tüm üyelere, dikkatli olmaları, şüpheli durumları bildirmeleri ve gerekli görülmesi halinde polise şikayette bulunmaları yönünde talimat verildi.

STUBB: "DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

Cumhurbaşkanı Stubb, milletvekillerinin hedef alınmasının yalnızca kişisel güvenlik meselesi olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Stubb, "Bir milletvekiline yönelik saldırı, demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Bunun hiçbir şekilde izin verilmemesi veya kabul edilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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#Finlandiya#Milletvekilleri#Hırszılık

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