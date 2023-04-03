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Finlandiya’da seçimin galibi Ulusal Koalisyon Partisi oldu

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#Finlandiya#Ulusal Koalisyon Partisi#Petteri Orpo
Finlandiya’da seçimin galibi Ulusal Koalisyon Partisi oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 01:07

Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 20,8’ini alan Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Parti seçimin galibi oldu. Seçim yarışında hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

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Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 93,4'ü sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 20,8’ini alan Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Parti seçimin galibi oldu. Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 19,9’unu aldı.

Finlandiya’nın 200 sandalyeli meclisinde Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46 ve Sosyal Demokrat Partisi'nin 43 sandalye kazanması bekleniyor. Seçim yarışında hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

ORPO: EN BÜYÜK GÖREVİ ALDIK

Orpo takipçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "En büyük görevi aldık" dedi. Orpo, parlamentoda çoğunluğu elde etmek için tüm gruplarla müzakere etmeye hazırken, Marin, Sosyal Demokratların, Ulusal Koalisyon Parti ile koalisyona katılabileceğini fakat Gerçek Finler Partisi ile koalisyona katılmayacağını ifade etti. Marin, ocak ayındaki bir tartışma sırasında Gerçek Finler Partisini "ırkçı" olarak nitelendirmişti.

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#Finlandiya#Ulusal Koalisyon Partisi#Petteri Orpo

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