Finlandiya’da seçim öncesi Türkiye’nin onayı Marin’e moral oldu

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TBMM’nin önceki gece Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermesi hem Helsinki’de hem de İttifak’ta memnuniyetle karşılandı. Askeri ve siyasi yetkililer tarafından “NATO’ya çok büyük bir katkı” olarak değerlendirilen üyeliğin gerçekleşmesinin önünü açan Türkiye’nin onayı, İttifak’ın Rusya karşısında da elini net şekilde güçlendirecek. Bu onay, Finlandiya iç siyaseti açısından da önemli etki yaratabilir.

BİRBİRİMİZİ SAVUNACAĞIZ

Ülkesinin NATO’ya katılmaya hazır olduğunu ve İsveç’i de mümkün olan en kısa zamanda ağırlamak için sabırsızlandığını söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, “Finlandiya, İttifak’ın güvenliğine kendini adamış güçlü ve yetenekli bir müttefik olacak” dedi. Başbakan Sanna Marin de “Müttefikler olarak güvenlik verecek ve alacağız. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç’in yanında ve başvurusunu destekliyor” ifadelerini kullandı. Finlandiya’da siyasi gündem ise yarınki seçimler.

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KRİZLERLE TECRÜBE KAZANDI

Son kamuoyu anketleri muhafazakâr Ulusal Koalisyon Partisi’nin yüzde 19.8, göç karşıtı ve popülist Finler Partisi’nin yüzde 19.5, Marin’in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti’nin ise yüzde 18.7 düzeyinde oy alacağına işaret ediyor. Göreve seçildiğinde tecrübesiz olmakla eleştirilen Marin, pandemi, Ukrayna savaşı ve NATO üyelik sürecini usta bir şekilde yönetmeyi başardı. Buna rağmen seçimler öncesinde oluşan tablo, üçüncü sırada gözüken Marin’in koltuğunu korumasının kolay olmayacağına işaret ediyor. Ancak Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinde sona yaklaşıyor olmasının oylarına olumlu etki yaratabileceği yorumları yapılıyor.(Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

İSVEÇ TEMMUZU BEKLİYOR

- NATO, Finlandiya’ya onayı kutlarken henüz Macaristan ve Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’i de dışlamamaya özen gösteren tavrıyla dikkat çekiyor. “Tüm müttefiklerin İsveç’in onay sürecinin de hızla tamamlanmasının herkesin çıkarına olacağı üzerinde mutabık” olduğunu söyleyen Stoltenberg, “İsveç’i de en kısa sürede NATO ailesinin tam üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı. İsveç’e yönelik beklenti, bu ülkenin 11-12 Temmuz’daki Vilnius Zirvesi’nden önce üye olması. Stoltenberg de Politico’ya yaptığı açıklamada, “Amacım Türkiye’deki seçimlerden sonra ancak Vilnius’taki zirveden önce İsveç’e onay alabilmek” dedi.

NATO MEMNUN

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- TBMM’nin Finlandiya’nın üyeliğine onay vermesi NATO’da memnuniyetle karşılandı. Finlandiya bayrağını NATO karargahına çekmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yayınladığı video mesajında, “Finlandiya ittifakımıza çok şey katacak” dedi. Finlandiya’nın ileri kabiliyet ve kuvvetlere, güçlü demokratik kurumlara sahip olduğunu belirten Stoltenberg, TBMM onayının hemen ardından attığı sosyal medya mesajında da onayın tüm NATO ailesini daha güçlü ve güvenli kılacağını vurguladı. NATO tarihinin en hızlısı olarak kayıtlara geçecek tam üyeliğin geri kalan bazı prosedürel işlemlerin tamamlanmasıyla çok kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.