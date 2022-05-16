Finlandiya NATO’ya resmen başvuracak

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Finlandiya’nın başvurusunu çarşamba günü NATO’ya iletmesi beklenirken üyelik doğrultusunda alınan karar, bu ülkenin onlarca yıldır sürdürdüğü askeri tarafsızlık politikasını da terk edeceği anlamına geliyor. Helsinki’nin üyelik için NATO’ya başvuru kararı alması üyeliğin otomatik olduğu anlamına gelmiyor. Üyeliğin gerçekleşmesi için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tüm NATO üyelerinin onayı gerekiyor. Bu onayın alınması ve Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakılması halinde Avrupa’nın güvenlik haritası da radikal şekilde değişecek.



‘TARİHİ BİR GÜN’



Finlandiya’nın üyelik için başvuru yapacağı açıklaması, Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin tarafından yapıldı. “Tarihi bir gün” olduğunu söyleyen Niinisto, “Yeni bir dönem başlıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği günden bu yana çok şey oldu” dedi. Marin de başvurunun barış eylemi olduğunun altını çizerek, “Artık Rusya’nın yanında kendi olanaklarımızla barışçıl bir gelecek olacağına güvenemeyiz. Başvuruyu bu nedenle yapıyoruz” diye konuştu.



TÜRKİYE VURGUSU



Niinisto ve Marin’in düzenledikleri basın toplantısında üyelik konusunda Türkiye’nin çekinceleri de gündeme geldi. Niinisto, bu konuda biraz şaşırdığını, yaklaşık bir ay önce yaptıkları görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO üyeliğine başvuru yapılması halinde bunu olumlu olarak değerlendireceklerini söylediğini belirtti. Niinisto, “Şimdi ihtiyacımız olanın çok net bir cevap olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme getirdiği sorunları görüşmeye hazırım” dedi. Gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Türkiye’nin itirazlarına ilişkin çözüm bulunacağından emin olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana da uzlaşı sağlamak için gerekli şartların bulunacağına inandığını ifade etti.