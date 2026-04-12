Finlandiya Körfezi’nde gölge filo yığılması

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

TÜM dünya İran savaşı nedeniyle Hümrüz Körfezi’nde yaşanan geçiş krizinin sonlanmasını beklerken, başka bir kriz de Finlandiya Körfezi’nde patlak verebilir.

Ukrayna’nın 7 Nisan’da Rusya’nın Finlandiya Körfezi kıyısındaki Ust-Luga petrol terminalini vurduğunu açıklaması ve öncesinde Primorsk limanını da hedef alması, Rusya’nın petrol ihracatını aksatarak bölgede onlarca tankerin beklediği bir yığılma yarattı. Rus petrol ihracatının yaklaşık yüzde 40’ının gerçekleştiği iki limana 27 Nisan’a kadar yeni bir yanaşma planlanmadığı belirtiliyor. Bu aksama yaptırım altındaki ve “gölge filo” olarak tanımlanan, başka limanlara uğradıkları takdirde alıkoyulma riski taşıyan tankerleri bölgede demirlemeye zorluyor. Gemi takip verilerine göre yalnızca Estonya’nın münhasır ekonomik bölgesinde yaklaşık 40 gemi demirde bulunurken diğerleri Finlandiya sularında yoğunlaştı. Estonya Ulusal Güvenlik ve Savunma Koordinasyonu Daire Başkan Yardımcısı Regina Palandi-Paju, gemilerin demir sahasında tutulmasının güvenlik açısından tercih edildiğini söyledi.

Gözden KaçmasınDünyayı kilitleyen soruDünyayı kilitleyen soruHaberi görüntüle
