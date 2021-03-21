Finlandiya en mutlu ülke

5.5 milyon kişinin yaşadığı Finlandiya’da insanlar melankoliye yatkın oldukları, coşkulu hareketleri şüpheyle karşıladıklarını gizlemiyorlar. AFP Ajansı’na göre film yapımcısı Tony Ilmoni, endeks haberiyle ilgili “İlk duyduğumda, kahkaha attığımı söyleyebilirim, bu konuda yalnız değilim” dedi. Ancak dünya çapında 149 ülkede yapılan araştırmada kamu hizmetleri, düşük suç oranı, yetkililere güven gibi konularla Finlandiya’nın öne geçmesini sağlıyor. Listede Türkiye ise bir önceki yıla göre 11 sıra düşerek 104’üncü oldu.

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