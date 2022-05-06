Finlandiya en kötüye hazırlanıyor: 5 yıldızlı sığınak

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Finlandiye ve İsveç’in NATO’ya girme planları Rusya yönetimini öfkelendirirken, Finlandiya olası bir Rus işgaline hazırlanmaya başladı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Telegraph, sığınaklara girerek “lüks” yapıları inceledi. Başkent Helsinki’deki bir sığınağı ziyaret eden İngiliz medyası, burada çocuk oyun alanları, havuzlar, dinlenme alanları bulunduğunu aktardı.

NÜFUSU AŞAN KAPASİTE

Rusya’yla 1300 kilometrelik bir kara sınırı bulunan Finlandiya, olası bir Rus işgaline karşı alarmda. Yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu ülkede 54 bin farklı noktada bulunan sığınaklar 4.4 milyon insanı barındırma kapasitesine sahip. Yalnızca 650 bin nüfuslu başkent Helsinki’de 900 bin kişi kapasiteli 5500 sığınak bulunuyor. Ülke yasalarına göre 1200 metrekareden büyük tüm yapılarda sığınak bulundurulması zorunluluğu var. Finlandiya hükümetinin ise ayrıca inşa ettiği 44 savaş sığınağı bulunuyor. Barış zamanlarında kamusal alan olarak hizmet veren bu mekânlar 72 saat içerisinde tam işlevli sığınaklara dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmış. Sığınaklar nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı da dayanıklı.

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AYLARCA KALABİLİRLER

İngiliz gazetecilere Helsinki’de sığınak olarak inşa edilmiş Hakaniemi Spor Merkezi’ni ziyaretlerinde bilgilendirme yapan sivil savunma eğitmeni Tomi Rask sığınakların güvenli olmasının yanı sıra insani şartları sağlayacak şekilde inşa edildiklerini aktarıyor. Yerin 25 metre altında bulunan spor merkezi, binlerce yatak ve insani malzemenin bulunduğu depolara ve hava filtreleme sistemlerine sahip. Sığınaktaki insanların haftalarca hatta aylarca barınmasına yetecek kadar gıda ve su tedariki sistemi var.

HER ŞEY ANALOG

Finlandiya’da açık hava sirenleri her ay test edilirken, olası bir savaş durumunda sivillerin sığınaklara sevki için de prosedürler var. Olası bir saldırıda sığınaklara kabul edilmeyen evcil hayvanlar barınaklara yönlendirilirken, sığınaklara alkol getirmek de yasak. Tomi Rask, cep telefonu kullanımının da sınırlı olduğu sığınaklarda analog kalmanın hayatta kalma şansını arttırdığını söylüyor.