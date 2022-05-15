Finlandiya Devlet Başkanı açıkladı: NATO üyeliği için resmen başvuracağız

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Rus saldırısı ile başlayan Ukrayna Savaşı haftalardır devam ederken dünyanın gözü bu kez Avrupa'nın kuzeyinde.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Rusya iki ülkenin üyeliğine karşı çıkarken Finlandiya'dan flaş bir açıklama geldi. Finlandiya Devlet Başkanı NATO üyeliği için başvurulacağını duyurdu.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin konu ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün, Cumhurbaşkanı ve hükümetin Dış Politika Komitesi, parlamentoya danıştıktan sonra Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması konusunda anlaştılar. Bu tarihi bir gün. Yeni bir dönem başlıyor'

'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'

Niinistö, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunun altını çizdi.

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RUSYA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.

Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu.

RUS VEKİL TEHDİT ETMİŞTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' demişti.

PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

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Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.

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Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı. İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor.

Ülkede muhalefet partilerinin de desteği sonrası İsveç'in üyeliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.