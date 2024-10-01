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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye'de: Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Finlandiya#Cumhurbaşkanı#Anıtkabir
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiyede: Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 14:04

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Stubb, deftere "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefiki olarak, Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'yi Ankara'yı ve Anıtkabir'i ziyaret etmekten onur duyuyorum" sözlerini yazdı.

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Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Stubb, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Stubb, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiyede: Anıtkabiri ziyaret etti

Stubb, özel deftere şunları yazdı:

"100 yıldan uzun bir süre önce, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Finlandiya ile uzun bir yakın ilişki geçmişine sahip. 1924'te kuruluşundan bir yıl sonra, Türkiye ve Finlandiya uzun süredir devam eden ve derin bağlarını vurgulayan Dostluk Antlaşması'nı imzaladılar. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefiki olarak, Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'yi Ankara'yı ve Anıtkabir'i ziyaret etmekten onur duyuyorum."

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#Finlandiya#Cumhurbaşkanı#Anıtkabir

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