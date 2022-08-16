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Finlandiya Başbakanı tarzıyla yine gündemde... 8 Euro’luk elbisesini bitpazarından almış

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#Sanna Marin#Finlandiya#Bit Pazarı
Finlandiya Başbakanı tarzıyla yine gündemde... 8 Euro’luk elbisesini bitpazarından almış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Helsinki’de düzenlenen bir festivalde Başbakan Sanna Marin’in giydiği payetli mini elbise olay oldu. Marin’in bu kıyafeti bit pazarından 8 Euro’ya yani 147 TL’ye aldığı anlaşıldı.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bir kez daha kıyafetiyle gündemde. Dünyanın görev başındaki en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Marin, haftasonu başkent Helsinki’de düzenlenen Flow Festival’e katıldı. Önce müzik endüstrisinin geleceği ile ilgili bir panele katılan Marin, ardından kıyafetini değiştirerek festivale dahil oldu. Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds ve Gorillaz gibi önemli isimlerin yer aldığı müzik etkinliğinde, Marin’in pul payetli elbisesi dikkat çekti.

BİTPAZARINDAN ALMIŞ

Yazar Tom Moyan, Finlandiya Başbakanı Marin’in festivalde çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı. Gündem olan karede Marin, resmi fotoğrafçısı Janita Autio ile objektiflere poz verdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, başbakanın kıyafetini araştırdı. Marin’in kıyafetini bitpazarından aldığı aktarılırken, dikkatli sosyal medya kullanıcıları, elbisenin fiyatını bulmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sonunda kıyafetin 8 Euro yani yaklaşık 147 TL olduğu açıklandı.

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Finlandiya Başbakanı tarzıyla yine gündemde... 8 Euro’luk elbisesini bitpazarından almış

TARZI DİKKAT ÇEKİYOR

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, daha önce de Ruisrock festivaline katılmış, deri ceket, kot şort ve bottan oluşan tarzıyla gündeme gelmişti. Sanna Marin, uzun süredir birlikte olduğu çocuğunun babası Markus Raikkönen ile görev sürecinde hayatını birleştirmişti.

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#Sanna Marin#Finlandiya#Bit Pazarı

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