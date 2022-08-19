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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...

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#Finlandiya#Sanna Marin#Finlandiya Başbakanı Sanna Marin
Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 17:25

Çılgın parti görüntüleri ile eleştiri oklarının hedefine oturan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu kez de gece kulübünde, Finlandiya'nın ünlü pop şarkıcı ile dans ederken görüntülendi. Ülke basını ve sosyal medya başbakanı 'sorumsuzluk'la suçlarken, Marin'den yeni görüntülere ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Giydiği kıyafetler ve özel yaşamı ile ülke gündeminden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin son olarak çılgınca eğlendiği bir partide dans ederken görüntülendikten sonra eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

MUHALEFET UYUŞTURUCU TESTİ YAPMASINI İSTEDİ

Daha önce de temaslı olduğu halde gece kulübüne giden ve burada görüntülenen Başbakanın yenigörüntüleri ülke çapında tepkilere neden olmuş ve muhalefet milletvekili Mikko Karna Marin'in uyuşturucu testi yaptırması talebinde bulunmuştu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...

"BUNLAR YASAL ŞEYLER" DEDİ KENDİNİ SAVUNDU

36 yaşındaki Başbakan hakkındaki eleştirilere tepki göstererek uyuşturucu testi yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Başbakan açıklamasında " Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal şeyler. Benim de herkes gibi bir aile yaşamım, arkadaşlarım ve boş vakitlerim var" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...

YENİ VİDEO GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

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Başbakan'ın bu açıklamasının üzerinden henüz bir gün geçmeden Sanna Marin'e ait yeni görüntüler ülke gündemine bomba gibi düştü.

Kısa bir süre evlenen ve bir çocuk annesi Başbakan, sızdırılan yeni görüntülerde Klubi isimli gece kulübünde bir erkekle samimi bir şekilde dans ederken görülüyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...

Finlandiya medyası videodaki adamın ünlü şarkıcı ve söz yazarı Olavi Uusivirta olduğunu öne sürüyor.

7 Ağustos tarihinde sabaha karşı 4 civarında çekildiği iddia edilen videoda söz konusu adamın Başbakan Marin'in belinden tutarak dans ettiği görülüyor.

GÜNÜN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİ

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Aynı gece kulüpte olan görgü tanıkları Finlandiya medyasına yaptıkları açıklamalarda Marin'in sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiğini ve yanında Finli pop şarkıcısı Alma ve TikTok fenomeni Sabina Sarkka olduğunu belirttiler.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...

Sanna Marin Helsinki'nin merkezindeki Klubi gece kulübünde siyah bir bluz ve beyaz bir pantolonla görüntülendi.

TEPKİ YAĞDI: "BÜYÜK SORUMSUZLUK"

Finlandiya Basını, Başbakanın aynı hafta teknik olarak görevi başında olduğunu yazdı. Finlandiya medyası ve sosyal medya kullanıcıları Ukrayna savaşının devam ettiği ve ülkesinin NATO'ya girmeye çalıştığı dönemde başbakanın sergilediği hareketlerin 'büyük bir sorumsuzluk' olduğunu belirtti.

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Ulusal basındaki yorumcular ise koşullar ne olursa olsun, bu tür davranışların hiç bir ulusal lidere yakışmayacağını savundular.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...

ELBİSESİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Marin, geçtiğimiz günlerde de katıldığı festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesiyle gündeme gelmişti. Marin'in elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğu belirtilmişti. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetlerde yer almıştı.

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#Finlandiya#Sanna Marin#Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

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